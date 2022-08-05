COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

經濟支柱非鐵打的！3階段爸爸投保術　這些眉角別輕忽

▲父親節將至，壽險業者也提醒，爸爸們投保規劃必須依照不同時期、不同家庭階段，適時的滾動式檢視與調整，才能讓保單成為父親最好的神隊友。（圖／全球人壽提供）
▲父親節將至，壽險業者也提醒，爸爸們投保規劃必須依照不同時期、不同家庭階段，適時的滾動式檢視與調整，才能讓保單成為父親最好的神隊友。（圖／全球人壽提供）

記者顏真真／台北報導

2022-08-05 16:00:18

父親節即將到來，各種慶祝優惠也蜂湧而出，卻也常被喻為「付清節」，顯示父親大多仍是家中的經濟支柱，但爸爸不是鐵打的，也需要神隊友來守護自己跟家人。壽險業者提醒3階段爸爸們，在成為父親之後、責任加重，投保規劃必須依照不同時期、不同家庭階段，適時的滾動式檢視與調整，才能讓保單成為父親最好的神隊友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
壽險業指出，不論是新手期爸爸、學齡期爸爸、空巢期爸爸，建議保障結構至少都要包含壽險、意外險、醫療險等保障型商品，同時留意投保額度，規劃適合各時期的保障內容。

以新手期爸爸來說，由於小孩剛出生，母嬰照顧的費用所費不貲，也代表爸爸經濟壓力不小，全球人壽就建議壽險跟意外險的投保額度合計大約要設定在1000萬至1500萬元以上，萬一風險來了，至少有一筆預備的保險金可以保障家人的生活。在醫療險部分，建議實支實付住院醫療費用，就是俗稱的雜費，限額要有15~20萬元，住院日額要有3000元以上水準，這樣至少可以彌補病房費差額或因為住院造成的薪資損失。

至於學齡期爸爸因處於家庭重大責任期，基本上都需要負擔房貸、車貸、孩子學費等，經濟壓力較為沉重，保障絕對不能少，建議壽險跟意外險總額的比例，視經濟狀況，將身故保障的額度最起碼保持在1000萬元以上，更重要的是自己與配偶都需要各自擁有保障，才能成為孩子最穩固的靠山。

空巢期爸爸，子女已成年且經濟獨立或準備離家上大學，這時期爸爸年紀大了，生病的風險相對較高，全球人壽建議住院日額則可大約落在5000元的水準，以減輕子女照護的負擔。另提醒，壽險保障也可以選擇依自己的退休準備狀況來調整，如果退休準備相對充足，則是可以選擇保障倍數較高的傳承型保險投保，若是退休準備尚不足夠，則是建議應該選擇利變增額型的保險投保，如此才可以為自己的第二人生開始預做準備

不過，在身故保障額度的部分，不論是以傳承或退休準備為目的，壽險業者建議可以將保障額度以500萬元作為規劃的起點，再依照已經準備好的保障額度上下做調整。

此外，全球人壽也建議可以善用身故保險金所提供的定額給付功能，對於有需要採用分期定額方式給付給家人的爸爸們，可以依需求規劃讓保險金更妥善運用，讓愛陪伴家人更長久。

職場爸爸調查出爐！疲憊指數78分、九成想逃家喘息

幫準爸爸成為神隊友　首部「爸爸手冊」5大亮點一次看

操刀父陳時中主視覺　設計師陳彥安：爸爸是可信賴的人

爸爸們說實話！最想收到「10大父親節禮物」：這個感動哭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀