經濟支柱非鐵打的！3階段爸爸投保術　這些眉角別輕忽

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以新手期爸爸來說，由於小孩剛出生，母嬰照顧的費用所費不貲，也代表爸爸經濟壓力不小，全球人壽就建議壽險跟意外險的投保額度合計大約要設定在1000萬至1500萬元以上，萬一風險來了，至少有一筆預備的保險金可以保障家人的生活。在醫療險部分，建議實支實付住院醫療費用，就是俗稱的雜費，限額要有15~20萬元，住院日額要有3000元以上水準，這樣至少可以彌補病房費差額或因為住院造成的薪資損失。
至於學齡期爸爸因處於家庭重大責任期，基本上都需要負擔房貸、車貸、孩子學費等，經濟壓力較為沉重，保障絕對不能少，建議壽險跟意外險總額的比例，視經濟狀況，將身故保障的額度最起碼保持在1000萬元以上，更重要的是自己與配偶都需要各自擁有保障，才能成為孩子最穩固的靠山。
空巢期爸爸，子女已成年且經濟獨立或準備離家上大學，這時期爸爸年紀大了，生病的風險相對較高，全球人壽建議住院日額則可大約落在5000元的水準，以減輕子女照護的負擔。另提醒，壽險保障也可以選擇依自己的退休準備狀況來調整，如果退休準備相對充足，則是可以選擇保障倍數較高的傳承型保險投保，若是退休準備尚不足夠，則是建議應該選擇利變增額型的保險投保，如此才可以為自己的第二人生開始預做準備
不過，在身故保障額度的部分，不論是以傳承或退休準備為目的，壽險業者建議可以將保障額度以500萬元作為規劃的起點，再依照已經準備好的保障額度上下做調整。
此外，全球人壽也建議可以善用身故保險金所提供的定額給付功能，對於有需要採用分期定額方式給付給家人的爸爸們，可以依需求規劃讓保險金更妥善運用，讓愛陪伴家人更長久。