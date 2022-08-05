中捷車站販賣店招商　短期租用、快閃皆適宜

台中捷運車站販賣店因受疫情影響，除舊社站外，其餘五站業者已解約。中捷公司今(5)日表示，為服務旅客及增加營收，販賣店將重新招商，以短期租用及快閃店方式辦理，可增加廠商經營的彈性，招商案將陸續上網公告。





我是廣告 請繼續往下閱讀







台中捷運公司董事長林志盈表示，中捷綠線多數為高架車站，車站設計原本未規劃販賣店空間，為了服務旅客及增加營收，在舊社、松竹、市政府、水安宮、大慶及高鐵臺中站六個車站設法找出適當空間做為販賣店，但受疫情影響，即使公司提供減租優惠及暫停營業不收租金措施，販賣店仍不敵疫情，陸續提前解約，目前僅剩下舊社站尚未解約，改以販賣機形式營業。











林志盈指出，111年販賣店租金收入預算數為888萬元，僅佔總收入預算數5.37億元的1.6％，儘管比例不高，中捷公司仍積極了解廠商需求，並重新調整合約，過去租約均為長租，以年為單位，未來將以短期租用及快閃店方式，以月為單位，租期最多半年，並可續約一次，以降低廠商面對疫情的風險，增加經營的彈性。











而在販賣店重新招商期間，中捷公司以販賣機形式善加利用車站空間，全線18個車站均設置販賣機，包括26台商品販賣機及2台咖啡智能販賣機，共28台，方便旅客在進出站時就近使用。











林志盈也表示，今年5、6月因疫情升溫，單月運量約48萬至49萬人次，隨著暑假到來，使用捷運出遊的民眾大幅增加，7月運量達到70萬人次，成長40％，全線累積運量日前突破900萬人次，穩健朝1000萬人次邁進。公司也觀察到近期販賣機的飲料銷售非常熱門，這個現象鼓舞業者再次進駐的意願，希望中捷車站販賣店近期能以全新風貌迎接旅客。



