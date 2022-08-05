性騷擾申訴案「5年成長2.6倍」　肢體騷擾逾半數

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另外，性騷擾被害人96%是女性，且年齡為30歲以下者超過6成，世新大學性別研究所教授羅燦煐認為，父權體制中男性中心、男性認同及男性宰制的核心價值，成為助長性騷擾行為發生的溫床，不僅合理化男性性騷擾行為，也淡化性騷擾對被害人的傷害及影響。
長期提供性創傷被害人諮商輔導，來自芙樂奇心理諮商所邱惠鎮督導表示，性騷擾行為看似無形，但對被害人仍會造成生理及心理創傷，其中又以女性較男性更易出現創傷反應，包含體重減輕、焦慮、恐慌等，這些症狀可能會影響被害人的日常生活、無法專心上班、上課，甚至人際關係疏離等。
進一步分析性騷擾的行為樣態，「肢體騷擾」為大宗，約占51%、其次為「傳送色情圖片或偷窺偷拍」，約占26%、及「言語騷擾」約占14%，衛福部指出，隨著國人使用手機的普及化，再加上網路媒體的匿名性、即時性及快速傳播特性，近5年來「傳送色情圖片或偷窺偷拍」的性騷擾類型從16%上升至34%，「跟蹤及不當追求」則從4%上升至6%。
對此，衛福部強調，為杜絕跟蹤騷擾行為及因應數位性暴力問題，除《跟蹤騷擾防制法》於今年6月1日正式施行外，還有行政院在今年3月協調跨部同步修正《中華民國刑法》、《性侵害犯罪防治法》、《兒童及少年性剝削防制條例》及《犯罪被害人權益保障法》等性暴力犯罪防制四法，建構數位網路的性暴力聯防保護網，透過修法加重刑罰、要求業者移除影像等，強化保護的力道。
德臻法律事務所律師郭怡青提醒，性騷擾事件成立與否除了客觀的事證、物證外，被害人的主觀感受也是主要的衡量標準，民眾與他人的互動要有分寸，否則性騷擾申訴一旦成立，可能付出1萬至10萬元不等的代價。
衛生福利部保護服務司司長張秀鴛也呼籲，倘民眾遇性騷擾事件，除了可撥打113保護專線，也可就近向發生地警政機關或各直轄市、縣市政府提出申訴，另外，因性騷擾創傷而有心理諮商需求，亦可向性創傷復原中心尋求協助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110