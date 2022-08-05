天氣悶熱不適！專家提醒「4秋燥症狀」　預防方法公開

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到了秋天，很多人都會有口乾舌燥、乾咳不止、呼吸不順、甚至流鼻血等現象，這些都有可能是秋燥引起的，建議平時可多食用如木耳、蘆薈、愛玉、蜂蜜等提高免疫力增加肺部保護的食物。
2、皮膚乾癢
秋天以後皮膚會減少油脂的分泌，再加上秋天本身的溼度就比春夏還要少，因此皮膚就容易產生秋季乾癢症狀，這些情況最容易發生在年長者與膚質不佳的族群之間。因此適時補充水分是非常重要的，在護膚保養方面可以選用鎖水又不刺激皮膚的保養品。
3、便祕
上述內容提到秋天濕度低、身體水分減少等情形，也容易造成身體各個器官缺乏水分，進而產生便秘或大便偏硬的問題。建議每天早起時可以馬上喝下一杯300cc以上的檸檬水增加新陳代謝，此外有空還可以多做腹部按摩達到放鬆神經與內臟的效果。
以肚臍為圓心，上下左右各5公分的範圍，用手掌做順時針方向輕壓按摩，每次三分鐘，每日可做多次。
4.心血管疾病
立秋以後，天氣逐漸變涼容易引起血管收縮，高血壓者需要更加注意自己的身體狀況。如若血壓控制不好，就容易發生中風，這也是天氣轉涼後中風患者逐漸增多的原因。此時更應該注重身體保養的基本面，早睡晚起增加睡眠時間、適量運動與避免過度勞累都是降低腦血管疾病的有效方法，若有任何不適也請適時就醫聽從專業醫生的指示。（編輯：鍾怡婷）
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