COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

天氣悶熱不適！專家提醒「4秋燥症狀」　預防方法公開

▲余朱青提醒，可以多補充水分增加新陳代謝。（示意圖／取自photo AC）
▲余朱青提醒，可以多補充水分增加新陳代謝。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-08-05 16:57:18

8月7日即將迎來立秋，此時因為日趨乾燥，秋燥是立秋後天氣所衍生出的名詞，會有不少人覺得嘴巴、鼻子、皮膚與其他部位有不適與乾燥感，更甚至有人會出現一些影響日常生活作息的症狀，營養師余朱青，帶您瞭解秋燥容易發生的問題與預防方法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲立秋要注意4種秋燥症狀，余朱青營養師公開症狀預防方法。（圖／取自《余朱青 營養師》FB）
▲立秋要注意4種秋燥症狀，余朱青營養師公開症狀預防方法。（圖／取自《余朱青 營養師》FB）
1、呼吸道症狀

到了秋天，很多人都會有口乾舌燥、乾咳不止、呼吸不順、甚至流鼻血等現象，這些都有可能是秋燥引起的，建議平時可多食用如木耳、蘆薈、愛玉、蜂蜜等提高免疫力增加肺部保護的食物。

2、皮膚乾癢

秋天以後皮膚會減少油脂的分泌，再加上秋天本身的溼度就比春夏還要少，因此皮膚就容易產生秋季乾癢症狀，這些情況最容易發生在年長者與膚質不佳的族群之間。因此適時補充水分是非常重要的，在護膚保養方面可以選用鎖水又不刺激皮膚的保養品。

3、便祕

上述內容提到秋天濕度低、身體水分減少等情形，也容易造成身體各個器官缺乏水分，進而產生便秘或大便偏硬的問題。建議每天早起時可以馬上喝下一杯300cc以上的檸檬水增加新陳代謝，此外有空還可以多做腹部按摩達到放鬆神經與內臟的效果。

以肚臍為圓心，上下左右各5公分的範圍，用手掌做順時針方向輕壓按摩，每次三分鐘，每日可做多次。

4.心血管疾病

立秋以後，天氣逐漸變涼容易引起血管收縮，高血壓者需要更加注意自己的身體狀況。如若血壓控制不好，就容易發生中風，這也是天氣轉涼後中風患者逐漸增多的原因。此時更應該注重身體保養的基本面，早睡晚起增加睡眠時間、適量運動與避免過度勞累都是降低腦血管疾病的有效方法，若有任何不適也請適時就醫聽從專業醫生的指示。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《余朱青 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

夏天別曬黑！營養師推「6種防曬食物」：1時間吃效果最好

不開冷氣自帶涼感！「9補水食物」消暑解熱：夏天超適合

夏天陽傘這樣拿「越撐越黑」！日網曝最全公式：成效驚人

水果切塊營養流失？專家曝研究結果：「時間內」吃完即可

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀