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憂資安！數發部恐換湯不換藥？政院：留才培養是重中之重

▲對於資安問題外界憂恐換湯不換藥，今（5）日行政院發言人羅秉成也強調留才培養是重中之重。（圖／行政院提供）
▲對於資安問題外界憂恐換湯不換藥，今（5）日行政院發言人羅秉成也強調留才培養是重中之重。（圖／行政院提供）

記者許若茵／台北報導

2022-08-05 16:57:442022-08-05 17:42:33

中國昨（4）日於台灣週邊進行實彈射擊演習，今（5）日行政院發言人羅秉成表示，相關資訊台灣都有掌握，是否公布訊息等方面，都會妥為對外說明。而數發部成立，對於資安問題外界憂恐換湯不換藥，羅也強調留才培養是重中之重。

昨天中國於台灣週邊進行實彈射擊演習，據推測至少有4枚飛彈通過台灣上空，但空襲警報卻沒有任何聲響，對此，羅秉成解釋，國防部方面訊息以國防部發布為準，彈道位置、防空相關警報國防部都有相關說明，台灣都有掌握，是否公布訊息等方面，都會妥為對外說明。

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至於外交部、國防部網站受到攻擊，羅秉成說明，2日網攻對政府部門、私部門的頻率密度強度，「都比以往加倍以上，有高達2至3倍之多」，4日和今日這2天，模式上面有觀察到，已經比較集中攻擊特定部會，這些部會已經啟動應變機制，會在最短時間排除影響。

羅秉成說，就如這2日大家所見，資安攻擊態樣除了侵入以外，另外一種是讓網站產生壅塞無法運作，相關部會若遇此情形如何彈性擴充流量、應變處理，是各部會經歷攻擊後可以提升相關量能，第一時間資安處與專家也會協助處理。

外界質疑台灣資安不堪一擊，「協尋唐鳳政委」，也擔心數位發展部成立後會換湯不換藥，羅秉成回應，資安在這幾年強化底下，已經有建立相當韌性跟經驗，這次來自境外網路攻擊與駭客入侵，這些資訊政府都公開透明，以資安危害等級來看，如果侵入竊取資料機密是相對嚴重，所幸台灣防護得宜，並沒有產生這樣的危害。

另外羅秉成說明，阻塞網路沒有影響政府正常功能運作，會加強擴增流量，對於像是台鐵、統一超商等看板被置換內容，第一時間要能力可下架並啟動備份系統，公私部門都可能面對，雖未達資安危機可言，但仍不可掉以輕心，政府部門會提高警覺。

羅秉成也強調，行政院資安處24小時排班，會在發生問題第一時間處理，也會調度相關專業人員排除公私部門資安事件，未來資安署成立後，「特別要講沒有換湯不換藥，反而是擴增相關編制人員跟能量」，我們要面臨的問題是資安專業人員留才培養是重中之重，相信唐鳳未來會詳細說明。

針對聯電榮譽董事長曹興誠今宣布要捐助1億美元，相當於30億新台幣，希望資助獎勵個人與團體辦理推動國防教育，研究反制中共專書與活動等，喚起台人不怕死、為自由奮鬥精神，羅秉成則說令人佩服也深表感謝，曹點出大家應該加強，對每個國民守護家園人人有責，不是只有武器防禦，包含認知這時代戰爭型態的認知戰、心理戰，都有賴全民國防教育，重申對於曹深表感謝，相關部會可洽曹的意見配合協助。

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