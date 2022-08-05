Formosa Sexy徵選人數漲3倍！最辣啦啦隊長梓梓叮嚀5關鍵

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身兼團長又擔任甄選活動主持人，壯壯也公布評分標準：「首先當然要符合我們Formosa Sexy特質、也要喜歡我們的風格。還要看她所展現的個人魅力給我什麼感覺。舞蹈是不是夠有水準可以跟上我們的團隊的練習，再加上對團體合作的積極度，我希望她進來是對團隊的未來有想法、願意付出的。」另外壯壯也說想要讓人眼睛一亮：「準備個小才藝是有加分的喔！」梓梓則補充自己的評分標準：「舞台魅力絕對是評分最高比例！再來是舞蹈實力、口條談吐、有沒有人緣、再來才是服裝造型。」
負責領導整個團隊，梓梓透露想要的啦啦隊女孩特質：「我想找願意認真練舞、平常就有在進修的女孩。Formosa Sexy是團體不是個人，需要服從、需要融入、需要圓融和諧，每個人都是緊緊牽連，所以個性也是很重要的，女孩們感情都很好，也很團結，我希望能找到有實力、個性也很好的女孩。」
壯壯則以自己多年擔任啦啦隊的學姊身分跟想加入的學妹們分享：「身為啦啦隊要有一個很熱情的心！隨著球隊的戰績要保持一樣的熱情，戰績好的時候帶氣氛當然很好，但連敗時，有沒有辦法繼續保持正向的心情為團隊鼓舞士氣，在心智跟心靈素質層面我就很看重。再來就是笑容了。啦啦隊就是療癒人心跟為人加油的工作，有溫暖人心的笑容是我很注重的特質喔！」
壯壯也分享了最近參加《全明星運動會4》的感受：「最近錄影跟訓練非常密集、很緊迫盯人。 每週的訓練跟比賽項目對我來說都是全新碰到的運動，在網路上我受到很多人鼓勵。之前我是在場上為選手跟觀眾加油的啦啦隊，現在我是參賽選手，身份跟心態的轉換有很不一樣的感覺。現在家人跟粉絲都為我加油，成了我的最佳後援。現在變成選手後，覺得多了一個責任，感謝很多人為我鼓舞！我會帶著這份信念往前衝，把更好的成績帶給大家！」
Formosa Sexy成軍以來人氣飆升，各家廠商爭相贊助表演服裝，一路以來最支持Formosa Sexy的內衣品牌「瑪登瑪朵」，大手筆提供晉級第二階段的參賽者2022年最新的「Special Select」Bra Top背心，Formosa Sexy隊員們也認證：「這款材質輕盈透氣，無鋼圈設計穿著超舒服，內襯選用穩定罩杯，我們常常穿著跳舞不跑位喔！」
而去年透過甄選入隊的隊員「少鹽」，一年內IG粉絲狂飆51倍，今年成了學姊要來徵選學妹，她分享自己的經驗：「首先當然要感謝大家的支持愛戴啦！剛加入Formosa sexy的時候我的粉絲只有2000位，但我其實不以為意，但隨著賽季的開始，有越來越多的球迷關注我變成『鹽粉』！讓我非常想與他們分享我的生活，拉近距離，同時也努力把自己變得更好！最近也終於達到十萬粉絲了！希望新加入的學妹們也能跟我一樣，一起為了這個團隊努力喔！」
【2022 FormosaSexy年度徵選】
徵選時間：2022年08月07日13：00〜17：00
直播平台：
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