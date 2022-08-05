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Formosa Sexy徵選人數漲3倍！最辣啦啦隊長梓梓叮嚀5關鍵

▲Formosa Sexy將由全體團員一起徵選學妹加入大家庭。（圖／Formosa Sexy提供）
▲Formosa Sexy將由全體團員一起徵選學妹加入大家庭。（圖／Formosa Sexy提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-05 17:01:112022-08-05 17:05:08

2017年成軍的Formosa Sexy啦啦隊，奪下PLG聯盟史上第一個「年度啦啦隊」票選冠軍！隊員們每一場演出總是帶來讓人耳目一新的表現，每一次的服裝、舞蹈都是不計成本投資，也獲得廣大粉絲擁護。夢想家娛樂將在周日（8/7）進行第二階段的甄選活動，今年報名人數比去年整整多出三倍，第一階段甄選，評審團由數百名報名者當中挑出具有潛力跟實力的36名參賽者進入第二階段面試，將由隊長梓梓擔任評審團團長、團長壯壯跟小雞親自擔任主持人，帶領全體隊員一起來評選出最sexy的學妹們。

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▲Formosa Sexy以招牌性感形象著稱，深受粉絲歡迎。（圖／Formosa Sexy提供）
▲Formosa Sexy以招牌性感形象著稱，深受粉絲歡迎。（圖／Formosa Sexy提供）
▲Formosa Sexy獲得年度最佳啦啦隊的殊榮。（圖／Formosa Sexy提供）
▲Formosa Sexy獲得年度最佳啦啦隊的殊榮。（圖／Formosa Sexy提供）
梓梓首先提醒參賽者：「我去年也是評審，要請大家1.絕對不要遲到喔！大家一定要提早到現場，補妝、熟悉環境。2.服裝不要過於休閒，要稍微有一點點表演感。3.千萬不要大濃妝，但也不能素顏喔！4.另外有禮貌、說話清楚、大方，準備好基本自我介紹，最重要的舞蹈一定要背熟，表情也要做出來，不要閃避評審的眼睛，即使不小心跳錯，也千萬不要表現出來，必須保持鎮定！5.加分題如果沒有信心，也不一定要展現，以免扣分。」

身兼團長又擔任甄選活動主持人，壯壯也公布評分標準：「首先當然要符合我們Formosa Sexy特質、也要喜歡我們的風格。還要看她所展現的個人魅力給我什麼感覺。舞蹈是不是夠有水準可以跟上我們的團隊的練習，再加上對團體合作的積極度，我希望她進來是對團隊的未來有想法、願意付出的。」另外壯壯也說想要讓人眼睛一亮：「準備個小才藝是有加分的喔！」梓梓則補充自己的評分標準：「舞台魅力絕對是評分最高比例！再來是舞蹈實力、口條談吐、有沒有人緣、再來才是服裝造型。」

▲▼梓梓是Formosa Sexy的靈魂人物之一。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
▲梓梓擔任Formosa Sexy的徵選評審。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
負責領導整個團隊，梓梓透露想要的啦啦隊女孩特質：「我想找願意認真練舞、平常就有在進修的女孩。Formosa Sexy是團體不是個人，需要服從、需要融入、需要圓融和諧，每個人都是緊緊牽連，所以個性也是很重要的，女孩們感情都很好，也很團結，我希望能找到有實力、個性也很好的女孩。」

壯壯則以自己多年擔任啦啦隊的學姊身分跟想加入的學妹們分享：「身為啦啦隊要有一個很熱情的心！隨著球隊的戰績要保持一樣的熱情，戰績好的時候帶氣氛當然很好，但連敗時，有沒有辦法繼續保持正向的心情為團隊鼓舞士氣，在心智跟心靈素質層面我就很看重。再來就是笑容了。啦啦隊就是療癒人心跟為人加油的工作，有溫暖人心的笑容是我很注重的特質喔！」

▲壯壯被定格捕捉。（圖／壯壯 • ZZ IG）
▲壯壯認為啦啦隊員要有暖心的笑容。（圖／壯壯 • ZZ IG）
壯壯也分享了最近參加《全明星運動會4》的感受：「最近錄影跟訓練非常密集、很緊迫盯人。 每週的訓練跟比賽項目對我來說都是全新碰到的運動，在網路上我受到很多人鼓勵。之前我是在場上為選手跟觀眾加油的啦啦隊，現在我是參賽選手，身份跟心態的轉換有很不一樣的感覺。現在家人跟粉絲都為我加油，成了我的最佳後援。現在變成選手後，覺得多了一個責任，感謝很多人為我鼓舞！我會帶著這份信念往前衝，把更好的成績帶給大家！」

Formosa Sexy成軍以來人氣飆升，各家廠商爭相贊助表演服裝，一路以來最支持Formosa Sexy的內衣品牌「瑪登瑪朵」，大手筆提供晉級第二階段的參賽者2022年最新的「Special Select」Bra Top背心，Formosa Sexy隊員們也認證：「這款材質輕盈透氣，無鋼圈設計穿著超舒服，內襯選用穩定罩杯，我們常常穿著跳舞不跑位喔！」

▲最支持Formosa Sexy的內衣品牌「瑪登瑪朵」，大手筆提供晉級第二階段的參賽者「Special Select」Bra Top背心。（圖／Formosa Sexy提供）
▲最支持Formosa Sexy的內衣品牌「瑪登瑪朵」，大手筆提供晉級第二階段的參賽者「Special Select」Bra Top背心。（圖／Formosa Sexy提供）
而去年透過甄選入隊的隊員「少鹽」，一年內IG粉絲狂飆51倍，今年成了學姊要來徵選學妹，她分享自己的經驗：「首先當然要感謝大家的支持愛戴啦！剛加入Formosa sexy的時候我的粉絲只有2000位，但我其實不以為意，但隨著賽季的開始，有越來越多的球迷關注我變成『鹽粉』！讓我非常想與他們分享我的生活，拉近距離，同時也努力把自己變得更好！最近也終於達到十萬粉絲了！希望新加入的學妹們也能跟我一樣，一起為了這個團隊努力喔！」

【2022 FormosaSexy年度徵選】

徵選時間：2022年08月07日13：00〜17：00

直播平台：

官方粉絲專頁

https://www.facebook.com/FormosaSexy

https://www.instagram.com/formosasexytw/

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