「裴洛西效應」引發台海緊張　央行：未見外資恐慌性匯出

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不過，本周因美國眾議院議長裴洛西訪台，導致台海緊張情勢升高，中國大陸更自昨日開始展開大規模軍演，也造成股匯市動盪，對於央行是否有再進場調節？蔡烱民說，央行主要是要維持市場動態穩定，在市場變動較大時，還是會進場適度調節，而周一及周二交易金額是有比較大，但這兩天較穩定一點。
至於是否有看到外資恐慌性匯出？蔡烱民指出，外資在台股賣超較大只有一天，並沒有看到恐慌式匯出的情況，市場只有1、2天因不確定因素較高一點，波動及交易量較大，外資賣超及匯出金額較大也只有1、2天而已，之後這兩天股匯市較平穩一點，，市場並沒有失序的情況，如果有失序應該交易量很大，但看來這兩天成交量都不是很大，相對上個月股市跌時，金額都比這星期來得大一點。
萬一中國大陸軍演擦槍走火，央行能否因應？蔡烱民強調，總裁也有提到大概沒問題，我國外匯存底充裕流動性夠，還有經常帳順差，不像南亞一些國家經常帳不像我國是順差，加上期利率低，外資進來主要是股票為主，不是買債券，近半年也沒看到外資在資本市場及銀行外幣存款有太大變動，基本上外資匯出都是賣超台股後匯出，而今年外資領到的股利非常多，有的領到後會匯出，但有的則看到市場價值已浮現，就會繼續留台投資。
另外，有些銀行發現最近散戶在搶美元，對此，蔡烱民表示，目前看再怎麼樣都沒有像之前1996年台海危機那時多，加上現在金融開放，大家持有的外幣也越來越多，目前看來散戶買美元的量，還沒大到要銀行到市場來做較大的拋補。
至於外資7月加計盈餘匯出後的淨匯出達80、90億美元，蔡烱民說這不是今年匯出最多的，7月外資賣超台股金額並不大，跟6月比起來金額小很多，外資匯出主要也包括股利匯出，不然，7月有幾天外資買超台股金額還滿大的，只是預期8月外資還是有股利要匯出。