巷仔內／唐鳳出任數發部長　考驗管理協調能力

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2014年，唐鳳擔任行政院「虛擬世界法規調適計劃」顧問，該計畫目的為設置線上法案討論平臺，以提升行政部門的效率、並讓公務員理解新世代思維與工作模式，當時唐鳳則以「對於公共事務不熟悉」為由，僅提供專業協助，沒有正式加入團隊，但也開立了政府推動開放資料的里程碑，並以此為基礎，設立了邀請民眾決定預算或建立國家政策的「vTaiwan」平台，持續朝著他所秉持的「開放政府」目標邁進。
2016年，行政院推動亞洲矽谷計畫，卻遭飽受外界批評，時任閣揆林全便拜託唐鳳從新創、科技業界中求才，盼建立政府與新創圈的溝通管道，在大部份候選人皆無法出任後，經數天考慮，唐鳳決定接受要職，從此開啟政壇生涯，負責替政院督導軟體和開放政府工作，其重要政績包含在公共政策網路參與平臺加入「提點子」功能，讓民眾提案復議，疫情爆發期間開發口罩實名制平台、口罩地圖、簡訊實聯制、疫苗預約平台與數波數位振興券領用設計。
儘管日媒稱唐鳳為「天才IT大臣」，各媒體亦時常以「天才兒童」為其下註解，但不可置否的，在口罩實名制、疫苗預約平台等，唐鳳交出的成績單還有改進空間，簡訊實聯制也遭質疑有個資外洩風險，即使是天才也不可能萬無一失。
數位發展部預計執掌資訊、電信、傳播、資安和網際網路等五大領域，但尷尬的是，這些事務目前並非沒有主管機關，包含國家通訊傳播委員會（NCC）、交通部、經濟部、政院資安處等等，其業務範圍均有重疊，數位發展部的業務繁複，且專業也截然不同，各界預估規模可能超過500人以上，除了考驗首長的管理能力，要如何不落後於快速進步的數位發展，同時又要符合政府依法且曠日費時的行政程序，將成為唐鳳的挑戰。
如今，數位發展部即將正式掛牌，但是究竟「數位」的主管範疇有多廣？和國家通訊傳播委員會的網路治理該如何切割？「發展」亦不可能僅存在於網路世界，橫向的跨部會整合與向上至政院溝通、向下至遊說地方政府絕對是數位發展部的「必然」，除了政院間部會爭取資源要廝殺，立法院各個黨派的立委更不好惹，作為行政主管機關，數發部長唐鳳勢必得面對「民主的監督」，在政治算計、權力分配的政治大染缸中，唐鳳是否還能堅守作為「公僕的公僕」的初心力戰群雄，或是選擇黯然退場，唐鳳在數位發展部未來的表現，令人期待。