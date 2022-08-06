中元拜拜外送省更大 熊貓首購5折、全聯滿額抽整單免費
中元普渡買氣開始升溫，外送平台 foodpanda 觀察發現，2021 年中元節拜拜箱銷量較前年成長近 4 倍，看準消費者需求，推出一系列中元拜拜箱，pandamart 熊貓超市亦推出「胖胖達中元澎湃箱」，預期將帶動中元檔期業績成長 5 成，同時推出多項折扣碼。全聯福利中心為衝高中元買氣，線上線下指定日期祭出加碼，「PXGo!全聯線上購」使用PX Pay儲值金每滿1,000元贈1,000福利點，且8/5起連續8天推出免費抽獎遊戲，中獎率100%，有機會抽到整單免費。
foodpanda 生鮮雜貨上架多款獨家拜拜箱，獨家拜拜箱包含全家便利商店「怪獸級福箱」，內有飲料、零食、泡麵等 12 種商品，隨箱附贈《民雄鬼屋》電影早場票價優惠券、福箱專屬抽獎券、防疫好物等；家樂福「中元祈福箱」、「統一中元組合普渡箱」，除了飲料、零食外，還有油、醬料等居家必備好物；pandamart 熊貓超市則推出「胖胖達中元澎湃箱」；若想讓好兄弟們嚐新口味，熊貓超市歡慶中元專區也有卡滋爆米花、各式韓國餅乾或飲料供選擇。
針對中元節有採買生鮮的需求，foodpanda 祭出一系列限定優惠，數量有限，兌完為止。
全聯指出，去年中元檔期業績破百億，今年中元商品不論線上線下都祭出破盤價，如食品、用品、生鮮皆有多樣買一送一，最低下殺5折起，開檔至今業績已較去年同期成長10%。今年「PXGo!全聯線上購」8/6～8/11期間，使用PX Pay儲值金支付單筆每滿1,000元贈1,000福利點，相比實體門市多出加碼200福利點；8/6～8/7僅2天，全店日用品單筆每滿499元加贈500福利點。
- 即日起至8/14首次訂購生鮮雜貨輸入優惠碼【中元平安福】享 5 折優惠，最高折抵 200元
- 即日起至8/14指定消費者訂購全聯、家樂福、大潤發、愛買等指定商店滿 699元，輸入優惠碼【中元省時拜】享 79 折優惠，最高折抵 200元
- 8/6 ~ 8/12，訂購 7-ELEVEN、全家便利商店滿 300元，輸入優惠碼【中元省力拜】享 79 折，最高折抵 100元。每人限用一次
會員於8/5～8/12線上採買即可參加「一抽入魂」免費抽獎遊戲，玩遊戲搶到5個籤筒立即得獎，中獎率100%，人人有獎，每名會員每天限玩一次，有機會獲得整單免費（最高3,000元等值福利點）、10,000福利點（=1,000現金價值）、1,000元折價券等眾多好禮。今年「全聯小時達」自即日起至8/18期間祭出4大獨家專屬活動，消費者最高可獲得660元折價券，包含全站滿千折200元、週末滿千贈千點、中元爆殺專區滿額最高折80元、中元好物銅板加價購等。