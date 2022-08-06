《原子少年》詹仁雄再推戀愛音樂實境秀 炎亞綸幫造星
近期火紅的男團選秀節目《原子少年》，總監製詹仁雄即將推出戀愛音樂創作實境節目《為你唱情歌》，5男4女一群年輕創作者聚集在一起，共同打造出能引起大家戀愛共鳴的歌曲，在相處過程中也擦出戀愛的火花！節目特別找來炎亞綸，擔任9位創作者的明星經紀人，完成他的造星計畫。
《為你唱情歌》節目安排創作者們同住在一個屋簷下15天，先透過音樂聲音來認識彼此，進一步相處後共同創作情歌，擦出各種磨合競爭的火花、曖昧情愫萌芽。《為你唱情歌》音樂性非常強，但戀愛感十足，詹仁雄笑說：「看了之後，也不自覺嘴角上揚，因為畫面非常美，粉紅泡泡不斷！」
除了請來炎亞綸擔任明星經濟人，另外還找了小宇宋念宇、孫盛希擔任音樂製作人，希望能打造出更多年輕人能在KTV合唱的浪漫情歌。《為你唱情歌》三立都會台於8月13日(六)晚上10點首播，TVBS則於隔週六晚上8點播出。
談到當初海選，要選到會唱又會創作、還要有顏值，詹仁雄坦言：「真的很困難！」節目這次選了9位創作者，有母胎單身只跟男生牽過手的，也有沒有愛情活不下去，也有男團選秀「原子少年」、女團選秀「DD52」出來的人。而在《為你唱情歌》中，究竟這9位年輕創作者到底誰跟誰配對創作情歌，相信能引起觀眾的好奇與大膽預測，增加看節目的趣味性。