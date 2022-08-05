56名學生獲頒總統教育獎　蔡英文期勉：讓台灣更好

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蔡英文表示，同學們無懼逆境及挑戰，依然展現韌性，為自己寫下新篇章。她相信得獎同學的韌性也鼓勵了社會，並期勉同學們繼續為自己堅持的理想努力，讓自己更進步、更強大，也讓台灣變得更好。
蔡英文指出，彰化大成國小黃翊嘉同學，在媽媽的陪伴照顧下，克服聽障者最困難的口語表達，成為全國演講比賽的常勝軍，現在也投入電子耳程式設計。她要期許翊嘉繼續加油，幫助更多有需要的人。
蔡英文也提到，來自桃園高中的邱映蓉同學也是生命的鬥士，即使只用一隻手指敲擊鍵盤，仍然渴望用文字來傳達想法，邱的志向是成為旅遊作家，期待在未來，我們可以透過邱的觀點認識這個世界的美好。
蔡英文強調，雖然因為時間關係，沒有辦法一一細述大家的成就，但大家無論是面對先天身體的病痛，或是後天環境的困難，都沒有向生命低頭，為自己開創更寬廣的路，大家的韌性鼓勵了社會，也鼓勵了她，請大家繼續為自己堅持的理想而努力，讓自己更進步、更強大，也讓台灣變得更好。
教育部長潘文忠說明，56名獲獎學生是由全國推薦的352名學生之中，經過審慎初選，選出167名同學進入複選，並由學校教師與行政主管代表、學者專家、社會公正人士組成複審委員，召開複審評選會議推薦各組獲獎名單，提至總統教育獎委員會審議通過，遴選出大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名獲獎者。
教育部表示，每位獲獎者或是在專長領域上展現長才，或是能勇敢面對成長路上的家庭難關，甚至是持續面對生命病痛並努力向上，皆是品德與能力俱佳的卓越學子，例如就讀清華大學的陳念琴，即使罹癌，仍一邊接受化療，一邊積極訓練，在2021年征戰東奧拳擊賽獲得第五名；就讀高雄市立高雄中學的黃崇恩，為雙眼全盲併中度智能障礙的自閉症學生，但他沒有放棄希望，每天辛勤練琴、練笛、練鼓，並在音樂演奏上表現優異，曾獲2021亞洲盃國際音樂大賽第一名等多項殊榮。
另有多位新住民之子也在本次獲獎名單中大放異彩，例如就讀宜蘭縣立蘇澳國民中學的鄭伶巧，十歲時自越南來到台灣，家庭環境極為貧困，但她不僅在短期內克服語言障礙，更接連在閩南語、英語及越南語比賽中獲獎。足見此次獲獎者雖面對艱困生活環境或身體疾病，仍不輕言放棄並加倍努力讓生命發光發熱。
教育部表示，2022總統教育獎除了頒發每位獲獎學生獎狀獎座外，並有獎助學金予以支持，大專組每名新台幣25萬元、高中組每名新台幣20萬元，國中組及國小組每名新台幣15萬元，並給予受推薦參加總統教育獎複審而未獲獎同學，擇優頒發奮發向上獎獎狀一紙及學生每人2萬元。
「2022總統教育獎」得獎同學包括國小組倪國逞、連敏哲、王威凱、楊景翔、顏瑋育、施凱捷、蘇智揚、陳旻昕、洪琳惠、黃翊嘉、柯舒妮、陳懷恩、盧懷宇、李冠郁、王昊、謝鎮煒、黃宜萱、劉玉婷等18名；國中組：鄭伶巧、陳潔安、鄭心宜、鄭敘呈、王亮凱、梁竣翔、杜明蓁、詹嘉育、程耀寬、沈暐丞、吳帟寬、孫博文、張佑銘、林鈺芯、方子晏、王佑家、黃安、陳宥安等18名；高中組：莊千旻、楊硯淳、邱映蓉、陳名楊、沈利倩、田睿祥、曾林美婷、田奕聖、潘秀茹、黃崇恩、李敏、李欣珉等12名；大專組：許豈逢、許展容、邱美慧、陳念琴、李鳳珠、林元龍、林宗易、蔡東霖等8名。