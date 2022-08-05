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被「跑馬燈」改寫人生　黃秀芳解讀彰化縣長不連任魔咒

▲黃秀芳（右）接受周玉蔻專訪，透露當年因一條「跑馬燈」誤打誤撞踏入政壇。（圖／黃秀芳辦公室提供，2022.08.05）
▲黃秀芳（右）接受周玉蔻專訪，透露當年因一條「跑馬燈」誤打誤撞踏入政壇。（圖／黃秀芳辦公室提供，2022.08.05）

記者顏幸如／彰化報導

2022-08-05 18:23:112022-08-05 18:38:14

民進黨立委黃秀芳今（5日）接受周玉蔻廣播節目專訪，自揭因一條「跑馬燈」誤打誤撞踏入政壇，從小助理一路當到立委、參選彰化縣長。對於民進黨在彰化縣從來無法連任的魔咒，她認為癥結出在前縣長太急著把事情做好，以致政策引起反彈，連帶衝擊自己選情。

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黃秀芳說，當年大學外文系畢業後第一份工作，是到雲林斗六一家鞋廠當業務助理，因為公司宿舍太偏僻，工作一年便辭職回彰化想另找工作。黃秀芳回憶，那時她在電視跑馬燈看到「省議員周清玉應徵助理」，便去踫踫運氣，沒想到面試後周清玉要她「明天就來上班」，從此踏入政壇。

那10年她跟著姚嘉文、周清玉夫婦，從省議員地方助理前進立委國會辦公室，之後因周清玉未連任立委，她這位資深助理被推出來選縣議員，2012年又被推派挑戰當時的國民黨立委林滄敏未成功，4年後再接再厲選上立委，本屆順利連任。回顧前塵她說：「那條跑馬燈改變了我的人生。」

周玉蔻好奇，彰化縣有所謂「綠色連任魔咒」，從周清玉、翁金珠、魏明谷都只當一任縣長，國民黨則是「凡選上必連任」，黃秀芳這一仗勢必選得辛苦。但黃秀芳認為，幾位民進黨縣長未連任各自有時代背景，以魏明谷而言，任內推動綠電風光大縣頗受好評，但他很想把事情做好，以致有些政策反映在選票上，例如免費營業午餐排富條款造成家長反彈，2018年推動農地工廠就地輔導，拆了幾家工廠，嚴重衝擊了中小企業選票。

黃秀芳表示，過去20年來彰化改變不多，魏明谷任內擘畫發展藍圖，例如推動彰化市東區都市計劃、交流道特定區、大車站計劃等，但國民黨王惠美上任後行政怠惰、效率很差，以大埔截水溝堤岸拓寬工程計劃為例，魏明谷爭取到經費全由中央買單，但4年過去，工程費從26億追加到34億，縣府卻到現在還沒發包出去。過去4年縣政發展停頓，造成人口出走、縣民光榮感喪失，她認為縣民期待彰化改變的心情，將是支撐自己挑戰王惠美的最大力量。

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