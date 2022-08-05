提升港區作業環境！台灣港務公司首創交領櫃預約平台

台灣港務公司在台中港首創交領櫃預約平台，以共享快速、智能的港區作業環境。台灣港務公司總經理陳劭良表示，貨櫃運輸是國家經濟血脈，近2年多來，因covid-19疫情，導致塞港，也連帶造成港區塞車情形，港務公司為降低壅塞、提升櫃場作業效率，首先由中國貨櫃公司委託關貿網路公司，在台中港開發導入BoniGO貨櫃交領櫃預約平台，並由台中港務分公司協助規劃，且建置預約專用車道等配套措施，共為貨櫃運輸順暢提出解決方案。
台中港務分公司總經理陳榮聰指出，關貿網路公司在台中港開發導入BoniGO貨櫃交領櫃預約平台，是以共用版CLP(Container Loading Plan/貨櫃裝貨清單)平台，串接船公司、空櫃場、貨主、拖車業者的資訊流，充分運用資料共享，而提升作業效率及確保資料一致性與正確性。
陳榮聰說，BoniGO貨櫃交領櫃預約平台的透明化資訊，可使貨主與司機，在平台上查詢貨櫃動態，可節省司機等候進場時間、減少貨櫃車怠速油耗，以及碳排放量，符合ESG(環境、社會、公司自理)的理念。
陳榮聰進一步指出，台中港務分公司為配合未來實施BoniGO交領櫃預約平台上線，曾多次邀集相關單位及專家學者商議現勘，進而建置預約專用車道，以供採用平台預約的貨櫃車進入櫃場，再銜接中櫃公司預約專用門哨，以有效紓解流量及達到快速通行的目標。