裴洛西訪台！中國文攻武嚇施壓　學者：有意形塑新常態

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本場座談會邀請到國立政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心副主任楊昊、中華經濟研究院副研究員兼WTO及RTA中心資深副執行長李淳、國立政治大學外交系教授兼系主任盧業中、美國紐澤西拉馬波學院政治系副教授陳鼎，以及國立政治大學國際關係研究中心研究員李瓊莉擔任與談人。
楊昊認為，因應裴洛西來訪，中國採「極限壓迫」策略，除軍事壓迫外，也牽動能源供應、戰備儲能，同時造成台灣通航運輸的壓力，在綜合軍事、能源安全等考量上，都對台灣造成危機。他提醒，面對中國不斷施壓，台灣從政府到民間皆應時刻做好準備，如此一來，所面對的危機與挑戰將僅會是小插曲，台灣未來的安全穩定仍值得信賴。
李淳分析，由於過去國際經貿的秩序逐漸遭到挑戰，而台灣在經濟安全議題的發展卻相對緩慢，而在裴洛西訪台後，經濟制裁更達到新的層次，開放與制裁、對抗與合作的矛盾仍持續拉鋸。他喊話，面對此一挑戰，台灣應理解新的秩序，並適應國際利用經濟力量遂行戰略目標的現狀，更應確保台灣在戰略產業上不可或缺的地位，進而強化經濟安全與其韌性
盧業中則預估，後續效應上，美國政府求取穩定，而國會、民意及媒體則支持訪台，中方則持續文攻武嚇進行施壓，有意將此形塑為「新常態」，避免未來再有高階官員訪台，印太戰略將重新洗牌，美國對中方反應冷處理之際，台灣的地位能否獲得提升，值得持續觀察。
陳鼎表示，裴洛西長期對中共獨裁迫害有所批評，此次訪台適逢美國期中選舉，拜登與民主黨受通膨與槍擊事件影響，導致近期民調不甚理想，因此裴洛西或有意藉此為民主黨爭取國內支持，在美中競逐以及印太戰略的強化之下，拜登也延續以美國為中心的外交政策，在二十大前的敏感時刻，美中關係如何修補將成為討論重點。
李瓊莉則提到，裴洛西訪台的情勢發展受國際社會高度關注。就其動機而言，從裴洛西本人在華盛頓郵報的投書所述看來，民主與人權是其長期關注的議題，因此透過此行對民主盟友台灣表達支持，勘稱合情合理。
李瓊莉也說，況且若此次出訪印太戰略夥伴國獨缺台灣勢必將造成另一波討論。出訪過程中，美方航線繞道、中方於其訪台期間按兵不動、台灣對此則保持低調，得見各方對於情勢發展皆試圖避免衝突。