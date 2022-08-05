中職／在休息站回憶統一獅歷史　「泰安」展出猛獅文物

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本次活動高公局與統一超商泰安服務區將於8月5日起共同舉辦『國道強棒出擊 揪您一起做公益』活動，也特別安排統一獅UniGirls及萊恩現場帶來精彩舞蹈表演，為活動揭開序幕，精彩表演也贏得台下民眾掌聲。
本次 『國道強棒出擊 揪您一起做公益』將於泰安服務區北大巴展覽館展出統一 7-ELEVEn 獅隊展品，統一 7-ELEVEn獅也進行公益紀念球販售簽名會，販售所得將連同展覽期間觀展人數換算相對應金額(8 月 5 日起至 10 月 31 日觀展人數，一人換算一元)，支持台中在地偏鄉國小棒球隊，替喜愛棒球的孩子盡一份心力。 另外本次『國道強棒出擊 揪您一起做公益』也推出相挺中華職棒活動，自8月5日起至10月31日止， 憑 111 年度任一場中華職棒棒球賽入場門票（實體、網路皆可），並出示泰安服務區當日不限金額消費發票，即可兌換 CITY CAFE 中杯美式咖啡乙杯。 歡迎喜愛棒球、熱愛棒球的各用路人今年暑假一同來泰安服務區參與『國道強棒出擊 揪您一起做公益』。
本次活動統一7-ELEVEＮ 獅共同參與公益盛會，總經理蘇泰安表示：「感謝統一超商、高公局與球隊資源共同整合，希望透過統一獅棒球文物展，讓更多民眾認識統一獅，每一個觀展的民眾也成公益的一份子，真的很具意義，相信在統一超商的用心服務下，泰安休息站也能成為一個多元娛樂的休息站，讓民眾在休息站內享受不一樣的休閒，用滿滿愉悅的心情迎接旅程。」