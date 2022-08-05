COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中職／在休息站回憶統一獅歷史　「泰安」展出猛獅文物

▲統一獅與高公局合作，在泰安休息站舉辦文物展(圖/統一獅球團提供)
▲統一獅與高公局合作，在泰安休息站舉辦文物展(圖/統一獅球團提供)

記者簡名杉/綜合報導

2022-08-05 18:59:06

高公局與統一超商泰安服務區共同舉辦『國道強棒出擊 揪您一起做公益』 ，活動期間將展出統一 7-ELEVEＮ獅歷史文物展品，其中包括歷年總冠軍獎盃、總冠軍紀念球、無安打紀念收藏等多樣充滿歷史意義展品，提供球迷一起回憶統一獅棒球史，本次活動獅隊以行動支持在地棒球文化傳承，由高公局委託統一超商經營的「泰安服務區」，將於 2022年8月5日起至10月31日止舉辦『國道強棒出擊 揪您一起做公益』活動，並於今日上午開展邀請中華職棒最資深的兩大球隊-統一 7-ELEVEＮ 獅隊及中信兄弟象隊球員舉辦見面簽名會，獅隊由好久不見蘇智傑及唐肇廷出席，現場也吸引許多球迷共同參與，讓路人感受到職棒熱情與魅力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲統一獅文物展，球星蘇智傑及唐肇廷出席(圖/統一獅球團提供)
▲統一獅文物展，球星蘇智傑及唐肇廷出席(圖/統一獅球團提供)
統一獅蘇智傑表示：「今年自己因傷努力進行復健中，好久沒見到熱情球迷，很開心可以參加這麼有意義的公益活動，邀請民眾有空可以多來泰安休息站觀展統一獅文物展，累積多點人次讓偏鄉基層棒球有更多資源，自己目前也在二軍以賽調整，期待自己能夠儘早完整恢復，重回一軍和隊友一起拚戰好成績。」


本次活動高公局與統一超商泰安服務區將於8月5日起共同舉辦『國道強棒出擊 揪您一起做公益』活動，也特別安排統一獅UniGirls及萊恩現場帶來精彩舞蹈表演，為活動揭開序幕，精彩表演也贏得台下民眾掌聲。

▲統一獅文物展，Unigirls精彩表演(圖/統一獅球團提供)
▲統一獅文物展，Unigirls精彩表演(圖/統一獅球團提供)
本次 『國道強棒出擊 揪您一起做公益』將於泰安服務區北大巴展覽館展出統一 7-ELEVEn 獅隊展品，統一 7-ELEVEn獅也進行公益紀念球販售簽名會，販售所得將連同展覽期間觀展人數換算相對應金額(8 月 5 日起至 10 月 31 日觀展人數，一人換算一元)，支持台中在地偏鄉國小棒球隊，替喜愛棒球的孩子盡一份心力。 另外本次『國道強棒出擊 揪您一起做公益』也推出相挺中華職棒活動，自8月5日起至10月31日止， 憑 111 年度任一場中華職棒棒球賽入場門票（實體、網路皆可），並出示泰安服務區當日不限金額消費發票，即可兌換 CITY CAFE 中杯美式咖啡乙杯。 歡迎喜愛棒球、熱愛棒球的各用路人今年暑假一同來泰安服務區參與『國道強棒出擊 揪您一起做公益』。


本次活動統一7-ELEVEＮ 獅共同參與公益盛會，總經理蘇泰安表示：「感謝統一超商、高公局與球隊資源共同整合，希望透過統一獅棒球文物展，讓更多民眾認識統一獅，每一個觀展的民眾也成公益的一份子，真的很具意義，相信在統一超商的用心服務下，泰安休息站也能成為一個多元娛樂的休息站，讓民眾在休息站內享受不一樣的休閒，用滿滿愉悅的心情迎接旅程。」

中職／兄弟缺投問題無解　教練調度成無「投」蒼蠅

中職／悍將眾將自主特訓　丘總盼能保持風氣

中職／再見分一定要拿到！丘總說明為何要「點」

MLB／沒奪勝投怒開轟　大谷翔平本季第23轟出爐！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀