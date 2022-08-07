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共軍「圍台」軍演　那些武器威脅台灣？

▲愛國者三型飛彈。（資料圖／記者呂炯昌攝）
▲愛國者三型飛彈。（資料圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-07 15:00:00

為了報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，共軍於4日中午12時開始，連續3天在台灣周邊設立6個軍演區進行實彈演訓，演習範圍近乎「包圍台灣」。共軍4日下午對台灣東北部及西南部周邊海域發射11枚東風彈道飛彈，隔日派出戰機與軍艦在台灣海峽周邊海域演訓，引發國際關注。

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共軍先是4日中午過後對馬祖、烏坵、東引等外離島周邊實施遠程火箭彈射擊演習，分別是PCL-191與PHL-03，各發射了20與34枚。PCL-191為車載多管火箭發射系統，在2019年建政70周年閱兵首度亮相，可攜帶8枚370公厘火箭，射程350公里，或2枚750公厘「火龍480」戰術彈道導彈，射程500公里。

PHL-03則是仿自1990年代俄羅斯的龍捲風火箭彈，採12管300公厘火箭彈，通稱「300遠火」，射程約100至160公里，於2004年服役。

據中共官媒指出，首日共發射了3款彈道飛彈，型號分別是東風-11A、東風-15B、東風-16等。其中東風-11A是1980年代東風-11的改良型，於1999年服役，射程增至500公里。東風-15B則是1996年台海飛彈危機東風-15的改良型，至少發射了10枚，東風-15B採用慣性制導與GPS全球定位系統導引，最大射程800公里，屬於逐漸淘汰的型號。

東風-16屬於中短程彈道飛彈，射程可達800至1000公里，是2010年才服役的新式飛彈，採全數位化控制與新式突防技術。中共火箭軍在廣東一帶大規模部署了東風-16飛彈，射程可以直接覆蓋南海島礁。

國軍飛彈防禦系統監控

中國發射飛彈，我國花費304億台幣的預算採購鋪路爪（AN/FPS-115 PAVE PAWS）長程預警雷達發揮功用，據傳偵測範圍超過5,000公里。新竹樂山基地有美方維修技術人員進駐，駐守雷達站的美方人員平時不著軍服、低調居住在附近民宿中。鋪爪雷達2012年11月服役後，同年12月就提早偵測到北韓試射光明星火箭的發射軌跡，比日韓提早兩分鐘偵測到北韓飛彈發射。

1996年台海飛彈危機後，我國向美國爭取購買愛國者飛彈。國軍現有400多枚愛國者防空飛彈，並陸續將愛國者二型飛彈升級，軍方每隔2年會實施一次愛二飛彈試射。目前全台北中南都有愛國者三型飛彈陣地，其中北部位於南港、新店與萬里。由於愛國者防空飛彈系統能夠機動移動，除了上述三處外，也能移防自其他空曠處部署，或實施戰力保存，漢光演習期間，愛三飛彈系統也曾部署於北市河濱公園與木柵動物園外停車場。

▲我國軍方設在新竹山區的樂山長程預警雷達，偵蒐距離最遠可達5000公里丶有效偵蒐距離達3000公里，能夠精確掌握共軍飛彈動向。（資料照，取自青年日報）
▲我國軍方設在新竹山區的樂山長程預警雷達，偵蒐距離最遠可達5000公里丶有效偵蒐距離達3000公里，能夠精確掌握共軍飛彈動向。（資料照／青年日報提供）
美軍軍機升空戒備

中國軍演開始後，美軍與日本自衛隊也派出能夠偵測飛彈RC-135S電子偵察機、P-8反潛偵察機與十多架F-15戰機，以及數架KC-135空中加油機進入演習周邊進行觀測偵察。其中RC-135S型機上加裝大型偶極天線，能夠遠距離追蹤彈道飛彈發射，迅速估計發射地點、攔截點及攻擊目標等資訊，以提供指揮中心進行飛彈防禦與反擊的參考。美軍第七艦隊「雷根號」（USS Ronald Reagan）航艦戰鬥群繼續停駐在台海周邊，以監視局勢發展。

▲美國空軍RC-135偵察機。（圖／美國空軍.2016.4.30）
▲美國空軍RC-135偵察機。（圖／美國空軍）
▲美國國會2017年12月通過《2018財政年度國防授權法案》，要求國防部評估台美軍艦互停的可行性。圖為駐日美軍雷根號航艦2月訪問越南峴港。（圖／美國海軍）
▲駐日美軍雷根號航艦。（圖／美國海軍）
▲106年高中職儀隊競賽，國防部在中正紀念堂展出愛國者三型飛彈發射車。（圖／呂炯昌攝影\\)
▲106年高中職儀隊競賽，國防部在中正紀念堂展出愛國者三型飛彈發射車。（圖／呂炯昌攝影)

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