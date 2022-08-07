共軍「圍台」軍演　那些武器威脅台灣？

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PHL-03則是仿自1990年代俄羅斯的龍捲風火箭彈，採12管300公厘火箭彈，通稱「300遠火」，射程約100至160公里，於2004年服役。
據中共官媒指出，首日共發射了3款彈道飛彈，型號分別是東風-11A、東風-15B、東風-16等。其中東風-11A是1980年代東風-11的改良型，於1999年服役，射程增至500公里。東風-15B則是1996年台海飛彈危機東風-15的改良型，至少發射了10枚，東風-15B採用慣性制導與GPS全球定位系統導引，最大射程800公里，屬於逐漸淘汰的型號。
東風-16屬於中短程彈道飛彈，射程可達800至1000公里，是2010年才服役的新式飛彈，採全數位化控制與新式突防技術。中共火箭軍在廣東一帶大規模部署了東風-16飛彈，射程可以直接覆蓋南海島礁。
國軍飛彈防禦系統監控
中國發射飛彈，我國花費304億台幣的預算採購鋪路爪（AN/FPS-115 PAVE PAWS）長程預警雷達發揮功用，據傳偵測範圍超過5,000公里。新竹樂山基地有美方維修技術人員進駐，駐守雷達站的美方人員平時不著軍服、低調居住在附近民宿中。鋪爪雷達2012年11月服役後，同年12月就提早偵測到北韓試射光明星火箭的發射軌跡，比日韓提早兩分鐘偵測到北韓飛彈發射。
1996年台海飛彈危機後，我國向美國爭取購買愛國者飛彈。國軍現有400多枚愛國者防空飛彈，並陸續將愛國者二型飛彈升級，軍方每隔2年會實施一次愛二飛彈試射。目前全台北中南都有愛國者三型飛彈陣地，其中北部位於南港、新店與萬里。由於愛國者防空飛彈系統能夠機動移動，除了上述三處外，也能移防自其他空曠處部署，或實施戰力保存，漢光演習期間，愛三飛彈系統也曾部署於北市河濱公園與木柵動物園外停車場。
美軍軍機升空戒備
中國軍演開始後，美軍與日本自衛隊也派出能夠偵測飛彈RC-135S電子偵察機、P-8反潛偵察機與十多架F-15戰機，以及數架KC-135空中加油機進入演習周邊進行觀測偵察。其中RC-135S型機上加裝大型偶極天線，能夠遠距離追蹤彈道飛彈發射，迅速估計發射地點、攔截點及攻擊目標等資訊，以提供指揮中心進行飛彈防禦與反擊的參考。美軍第七艦隊「雷根號」（USS Ronald Reagan）航艦戰鬥群繼續停駐在台海周邊，以監視局勢發展。