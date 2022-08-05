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暑期兒童長時間餵養3C　是注意力不集中主因

暑期兒童長時間餵養3C　是注意力不集中主因
暑期兒童長時間餵養3C　是注意力不集中主因

健康醫療網

2022-08-05 21:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】隨著網路與智慧型手機的普及化，電子產品也漸漸成為家長在日常生活中不可或缺的一部分。甚至原先哭鬧、亂跑的孩子，只要一打開他最喜歡的影片或遊戲軟體，通常都能立刻緩和情緒、安靜及專注一段時間，並且電子產品還有幫助孩子「學習」的功能，簡直就是父母的救星！但真的是這樣嗎？

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長期使用3C　小心更分心

越來越多研究指出，長時間使用電子產品將會對孩子的大腦產生不良的影響，特別當嬰幼兒的大腦神經正在發展，經常使用觸控式螢幕的孩子，比起同年齡沒有使用或低度使用的其他人更容易分心、不能專注。

除此之外，使用電子產品更有其他隱微、間接性的影響，當幼兒使用電子產品時間越長，意味著親子間互動時間就越少，這將大幅降低孩子學習語言表達、社會互動及調節自我的機會。一旦少了這些互動的機會，孩子可能很會使用手機，但是卻不懂得如何與人互動，對孩子的認知、語言、社會情緒等整體發展都可能有負向影響。

電子產品成趨勢　家長學習一課題

衛福部臺中醫院臨床心理師邱雅雲表示，建議針對不同年齡層孩子擬定接觸的時間，學齡前兒童正值發展階段，電子產品對孩子大腦發展危害性高，因此建議避免使用。學齡兒童除視訊上課之外，平時使用時間也建議不宜超過一小時。

邱雅雲心理師提到，相信有許多家長理解少用或不用電子產品的教養原則很重要，但部分家長自身可能也過度依賴電子產品，亦或忘記了那段沒有電子產品也能快樂度日的時光，建議家長能多思考除了電子產品之外，還有諸如文字接龍、撲克牌遊戲、一起數數、剪刀石頭布等常見遊戲都對孩子發展很有幫助，讓我們一起帶著孩子動起來吧！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54667

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