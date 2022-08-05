暑期兒童長時間餵養3C　是注意力不集中主因

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越來越多研究指出，長時間使用電子產品將會對孩子的大腦產生不良的影響，特別當嬰幼兒的大腦神經正在發展，經常使用觸控式螢幕的孩子，比起同年齡沒有使用或低度使用的其他人更容易分心、不能專注。
除此之外，使用電子產品更有其他隱微、間接性的影響，當幼兒使用電子產品時間越長，意味著親子間互動時間就越少，這將大幅降低孩子學習語言表達、社會互動及調節自我的機會。一旦少了這些互動的機會，孩子可能很會使用手機，但是卻不懂得如何與人互動，對孩子的認知、語言、社會情緒等整體發展都可能有負向影響。
電子產品成趨勢 家長學習一課題
衛福部臺中醫院臨床心理師邱雅雲表示，建議針對不同年齡層孩子擬定接觸的時間，學齡前兒童正值發展階段，電子產品對孩子大腦發展危害性高，因此建議避免使用。學齡兒童除視訊上課之外，平時使用時間也建議不宜超過一小時。
邱雅雲心理師提到，相信有許多家長理解少用或不用電子產品的教養原則很重要，但部分家長自身可能也過度依賴電子產品，亦或忘記了那段沒有電子產品也能快樂度日的時光，建議家長能多思考除了電子產品之外，還有諸如文字接龍、撲克牌遊戲、一起數數、剪刀石頭布等常見遊戲都對孩子發展很有幫助，讓我們一起帶著孩子動起來吧！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54667
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