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父親節蛋糕來不及預定？哈根達斯急救援　現貨再加碼88折

▲哈根達斯推出「一桿進洞」冰淇淋蛋糕，是高爾夫與球場造型，別具新意，售價2,280元。(圖／官方提供)
▲哈根達斯推出「一桿進洞」冰淇淋蛋糕，是高爾夫與球場造型，別具新意，售價2,280元。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-06 09:30:00

下週一是8/8父親節，但應該不少人會選在本週六日相約慶祝，如果飯店蛋糕來不及預定，連鎖冰淇淋店包含COLD STONE和Häagen-Dazs都還有應景的父親節蛋糕可以即刻救援，但部分熱賣款式可能有些店家已經完售，買之前可以先打電話確認。哈根達斯針對父親節推出的多款蛋糕，也搶在節慶前再加碼88折。用冰淇淋蛋糕表達心意，同時大人小孩都能吃得開心！

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Häagen-Dazs今年以「我的最MAN老爸」為主題，推出多款父親節應景蛋糕，像是去年上市即受到消費者好評不斷的限定回歸款「超級爸爸」今年買氣依舊相當旺；此外，「Cool夏唐老鴨」讓爸爸一秒感受夏天的好活力；「一桿進洞」則鎖定喜愛高爾夫球的健康爸爸，搶眼造型也讓人眼睛為之一亮。只要在父親節前下單，8/8前加入「台灣哈根達斯」Line 官方帳號並綁定會員，可領取單顆蛋糕 88 折優惠，可於哈根達斯門市或線上官方商店使用，且線上購買可享外送免運優惠。

COLD STONE攜手LINE FRIENDS 推出酷聖石冰淇淋蛋糕-熊大，使用招牌的香奶冰淇淋拌入OREO餅乾，加上香醇濃郁的巧克力冰淇淋及巧克力海綿蛋糕，口感豐富，外型萌度高超，是一款端上桌就能吸引全家目光的超可愛蛋糕。官方FB公佈即日起～8/8全品項冰淇淋蛋糕可享9折優惠，如果是OPEN POINT會員還有88折。

▲Häagen-Dazs超級爸爸冰淇淋蛋糕，售價2080元。（圖／官方提供）
▲Häagen-Dazs超級爸爸冰淇淋蛋糕，售價2080元。（圖／官方提供）
▲COLD STONE父親節蛋糕優惠，8/8前可享9折，OPEN POINT會員還有88折。(圖／翻攝官方FB)
▲COLD STONE父親節蛋糕優惠，8/8前可享9折，OPEN POINT會員還有88折。(圖／翻攝官方FB)

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