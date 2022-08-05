U12／可惜！陳瑞鑫又開轟　中華隊不敵大魔王美國隊

U12世界少棒錦標賽今天進行超級循環賽，中華隊遇上超級強敵美國隊，兩隊砲火四射，中華隊在陳瑞鑫開轟下一度以4:2領先，不過美國隊Anthony Frausto III在4局下敲出滿貫砲再度逆轉戰局，加上5局下又拿2分，終場以8:6擊敗中華隊。 我是廣告 請繼續往下閱讀 首局上先攻的台灣小將靠著保送與高飛犧牲打攻下1分，下半局Colin Anderson敲出2分砲，帶領美國隊取得2：1逆轉超前。不過2局上，因為雨勢過大暫停比賽，經過近2小時等待，比賽重新開打，2局上莊博淵敲出長打，陳瑞鑫一棒敲出2分砲，帶領中華隊取得3：2逆轉超前。4局下陳瑞鑫被敲長打後再投出保送，中華隊緊急換上歐子喬登板，他先被Jonah Saken敲安，接著被Frausto敲出滿貫砲，美國隊取得6：4再度逆轉領先。中華隊5局上由暴投加上台灣隊高品瀚敲安攻下2分成功追平，可惜5局下美國隊再拿2分，6局上中華隊反攻無力，也以2分差落敗，美國隊依舊維持不敗之身。中職／小龍女最新補強！新4練習生加入中職／新竹球場延賽地點出爐！斗六球場完賽棒球／陽岱鋼獨立聯盟奮鬥中！「棒球人生重新開始」日職／西川遙輝怠惰守備 樂天代理監督氣到換下