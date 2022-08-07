共軍實彈軍演對台震撼　專家：不如1996年台海危機

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陳國銘表示，這次台海危機中，中國卻仍用25年前的東風-15飛彈武器威嚇台灣，對台灣民心士氣影響已經沒有那麼大。
國防智庫國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪表示，兩次軍演相較，1996年台海飛彈危機，中國射飛彈目的是影響台灣總統大選，中國1996年時也企圖拿下台灣控制的外離島；96年飛彈危機時，中國的軍演區域在台灣海峽以西，這次軍演隨著中國的兵力投射能力增加，演習範圍增至台灣以東區域。
蘇紫雲指出，1996年時我國沒有鋪路爪雷達與愛國者飛彈系統，現有的長白偵測距離受限，也沒攔截系統，所以當時局勢較緊張，這次鋪路爪雷達發揮很好的偵測效果。
蘇紫雲表示，這次軍演中國將演習區域延伸至菲律賓海，等於喚醒美日同盟，引發日本抗議，再度引起中國威脅論，對中國是弊大於利。
針對飛彈飛越台灣上空未發警報問題，蘇紫雲表示，不發警報可以避免中國反推測出國軍的雷達性能，且日本推測的飛行路徑只是預測，2017年日本發出北韓飛彈警報時沒有比鋪路爪雷達更好的雷達預警系統，發布警報反而造成民眾恐慌。
蘇紫雲表示，就航太技術判斷，彈道飛彈要脫離大氣層階段要每秒8000公尺以上，這種速度會有慣性，不會在跨越台灣上空就隨時掉下來，所以國防部不發警報是合理的。