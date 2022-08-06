獨／蔣萬安從躺平到金句連發　背後有這人指點

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舉例而言，近日民進黨北市長參選人陳時中走訪萬華，卻放任警察將抗議民眾架走，蔣萬安隨即以網友語言酸陳時中「以民為先、拖去旁邊」，到陳時中稱雙城論壇花95萬很浪費，蔣萬安回應批「若陳時中稱自己第二，沒人敢說第一」，並帶出陳時中在疫情期間護航高端卻施打率低等種種浪費情況。
當蔣萬安競選團隊被陳時中攻擊社會認同度低時，蔣萬安反擊說，陳時中所謂自己團隊社會認同度高，難道指的是造成「3+11」破口的民進黨立委范雲及不管萬華人死活的無黨籍立委林昶佐嗎？
據了解，蔣萬安近期「不一樣」的發言不少都來自徐巧芯的建議。徐巧芯過去長年擔任政治幕僚，又擔任發言人，不但對於政治敏感度高，又熟悉媒體生態，更在社群平台上十分活躍，徐巧芯除提供一些社群熱門討論的話題給蔣萬安外，蔣萬安也會主動向徐詢問，在某些議題上，可以怎樣論述會比較好。
徐巧芯受訪時證實，她一直以來都會整理網路上對於時事的討論、蒐集熱門議題等，並且也都會提供相關資料給黨內立委、議員等，近日因為北市長選戰開打，也提供給蔣萬安一些建議。
徐巧芯說，從蔣萬安民調可見，在20至39歲的支持度較低，因為這群人都是透過社群網路瞭解時事，比較沒辦法接觸到蔣萬安，又因蔣萬安少有社群曝光，對年輕人的政治主張語言較不了解，因此她建議蔣萬安，在回答時事議題時，說法要更精確一些，要讓民眾一瞬間就能明白你在說什麼。
徐巧芯認為，蔣萬安是很有判斷力也很願意接受建議的人，他現在也逐漸抓到新聞回應的節奏與說法，近日在網路聲量、媒體呈現上都有滿好的成果。
不過，徐巧芯強調，他不適合也不需要在蔣萬安競選團隊掛名，他就是從旁提供協助，北市要團體作戰，一起贏得勝選。