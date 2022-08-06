T1／電豹女出席啤酒節　讓球迷「豹有感」

鬥陣來暢飲「豹有感」啤酒！桃園雲豹職業籃球隊在地化第三彈今(5日)正式開跑，由專屬啦啦隊電豹女出席桃園市政府主辦的桃園啤酒節活動，現場不但販售雲豹聯名「豹有感」啤酒、球隊元年賽季商品，電豹女更上場大秀舞技，桃園市長鄭文燦也親臨助陣，嗨翻現場民眾。





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桃園啤酒節連續2天於桃園藝文廣場舉行，雲豹隊用行動力挺在地活動，只要加入桃園雲豹Facebook、Instagram官方粉絲專頁，並於指定貼文完成活動後，就能免費試喝豹有感啤酒1杯。





擔任一日攤位店員的電豹女成員語萱、小楓、儀諪、諺諺、比熊、喬喬，今日熱情與每位前來的民眾互動合影，並大力推薦2瓶裝「夏日限定豹有感啤酒」及3瓶裝搭配啤酒杯的「豹有感禮盒」，另外現場也販售1杯100元豹有感啤酒，憑發票每杯可再現折盒裝啤酒100元，相當優惠，球團更加碼，只要購買「豹有感禮盒裝」者，即享有參加「豹有感大挑戰」資格，獎品包含紳士豹鋁合金行李箱、紳士豹雨傘、T恤、毛巾等人人有獎。





今天啤酒節的重頭戲為1元起價競標活動，目標希望能讓球迷能以優惠價購買到價值10800元的高質感紳士豹鋁合金行李箱，最後得標者分別以4000元、3000元標下2組，競標所得將全數捐給桃園市政府社會局弱勢救助金專戶，盼為桃園在地盡一份心力報答桃園。





另外，雲豹T1元年賽季中雖以第5名作收，但為回饋一路以來支持雲豹的球迷，現場祭出元年賽季商品5折優惠，同時為展望明年爭奪第一名企圖心，只要奪冠，商品就將打1折。明天下午4點至10點啦啦隊電豹女同樣將於桃園藝文廣場「桃園雲豹 豹有感」攤位販售啤酒，歡迎民眾前來。



