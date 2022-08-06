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MLB／大聯盟球迷票選MVP　洋基法官擊敗大谷

▲紐約洋基隊球星「法官」Aaron Judge。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基隊球星「法官」Aaron Judge。（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-08-06 04:36:21

本季的大聯盟賽季已經度過三分之二，對於即將進入尾聲的賽季，兩個聯盟的MVP獎落誰家也被討論的沸沸揚揚，目前大聯盟官網就在球迷間進行調查，要他們依喜好程度依序投下1到5分的選票，由43位球迷參與投票，而兩聯盟的球迷MVP得主則分別由美聯紐約洋基隊的「法官」Aaron Judge以及聖路易紅雀隊的Paul Goldschmidt奪下。

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近17場比賽打出13轟以及帶有.397打擊率的Judge，拿到了37張5分的第一名選票，目前已經貢獻43轟，OPS+還高達197的「法官大人」，今年的勝利貢獻值(WAR)更高達6.1，等於一季可以幫洋基隊多贏下超過6場比賽，這種驚人表現，絕對不可能將它排除在MVP的人選之外，另外他還將追逐Roger Maris在1961創下的洋基隊史最多61轟，按照他本季不到9個打數就能轟一支全壘打的速度來看，說不定突破70轟也不是不可能！


在美聯排名第2名的，則是去年的美聯最有價值球員，來自日本的二刀流球星大谷翔平，他拿到了6張第一名的選票，今年依舊打出讓人難以置信賽季的大谷翔平，在投球跟打擊分別都繳出了超過140的ERA+以及OPS＋，證明他在投打兩端都還是擁有大聯盟頂尖的實力，目前9轟24勝的成績，僅差一勝就能成為自「棒球之神」Babe Ruth的1918賽季之後，再次有球員單季拿下雙位數的勝投並轟出雙位數的全壘打，他還有約10次先發機會可以挑戰，如果真的達成百年紀錄，那美聯MVP要選誰，將會讓票選的評審們更頭痛。


而國聯拿下球迷票選MVP的紅雀一壘手Paul Goldschmidt，共獲得30張第一名選票，本賽季目前.332的打擊率排在全聯盟榜首，1.027的進攻指數也排在全聯盟第3位，目前也帶領紅雀追上國聯中居暫居第一位的密爾瓦基釀酒人，更有機會在接下來的比賽中超越釀酒人暫居龍頭。


雖然目前大家討論的沸沸揚揚，但是現在每一隊都還有約60場比賽，變數還非常大，可以說人人有機會、個個沒把握，最後MVP降落誰家，還是要等到賽季結束的那一刻才說的準。

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