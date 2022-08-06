王毅：孫中山地下有靈　會說蔡英文是｢不肖子孫｣

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王毅提及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日在會議上表示，美方希望各方遵守國際法，希望維護每個國家的主權和領土完整，王毅說：「我替他再宣傳一下，因為我們很長時間沒聽到美國說這種話了。」他狠酸，美國做過多少侵犯別國主權和領土完整的事情，現在想「改邪歸正」是好事，首先就在台灣問題上履行承諾，尊重中國的主權，不再干涉中國內政。
王毅跳針重申：「台灣是中國的一部分，從來不是一個國家。中國只有一個，這就是台灣自古到今的現狀。」並引述《中美建交公報》指出，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，承認台灣是中國的一部分，這就是幾十年來一直不變的台海現狀。
王毅接著斥責美國持續改變台海現狀，指控美國不斷在掏空「一中政策」，要求美國不要輕舉妄動、不要製造更大危機。他還氣噗噗痛罵：「如果孫中山先生地下有靈，他也會指著蔡英文的鼻子，說她是不肖子孫！」中國外交部5日宣布對裴洛西訪台的8項反制措施，其中取消3項與美軍的交流機制。
中共官媒環球網引述多名中國專家指稱，3個「取消」涉及中美兩軍間的工作機制，這意味著兩軍在過去數年中建立的信任機制已幾乎不復存在，發生碰撞摩擦的風險正在上升。中國軍事專家宋忠平認為，國防部層級、戰區層級、海上安全層級都是中美軍事交流的重要組成部分，從上到下各級機制的取消，意味著中美軍事互信降至谷底，也意味著中美的政治關係降至谷底。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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