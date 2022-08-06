岸田將改組內閣調整黨務主管　傳麻生、茂木留任

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日本時事社報導，在閣僚方面，官房長官松野博一、外務大臣林芳正、財務大臣鈴木俊一也將獲留任。經濟產業大臣萩生田光一可能獲得留任或被任命其他要職。
日本前首相安倍晉三7月8日遭槍擊辭世後，作為自民黨內最大派系的安倍派未設會長職位，維持目前的體制。岸田在人事佈局上，要如何安排安倍派人士，備受關注。
原本岸田考慮於9月中旬進行改組，但為了提升黨內的向心力，推動他的招牌政策「新資本主義」經濟政策、防疫對策等，加上日本年底將修訂國家安全保障戰略等國防3文件，就國防費追加的議題也有待討論，因此岸田希望在秋季的臨時國會召開前，就做好改組。
岸田預定8日召開自民黨臨時主管會議，9日出席長崎原爆罹難者慰靈和平祈念典禮後，10日進行內閣改組並調整自民黨黨務主管人事。
日本經濟新聞7月的民調顯示，岸田內閣支持率為58%，支持率是去年10月岸田執政以來第2低。目前日本疫情擴大，加上宗教團體「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教）牽扯政治的問題備受爭議，以及政府要舉辦安倍國喪一事也有反對聲浪，岸田期待調整人事以改變局勢。
時事社報導，俄羅斯侵略烏克蘭、中國對台灣軍事威脅、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大、物價飆漲等，日本國內外課題堆積如山，岸田期待藉由內閣及黨務的人事調整穩定執政基礎，一般認為他可能會提拔年輕一代和女性。（編輯：周永捷）1110806