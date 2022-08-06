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王心凌打破魔咒！《乘風破浪》C位出道　吐心聲獲11萬讚

▲王心凌獲得《乘風破浪》總決賽票選冠軍。（圖／《乘風破浪》微博）
▲王心凌獲得《乘風破浪》總決賽票選冠軍。（圖／《乘風破浪》微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-06 08:31:122022-08-06 08:34:57

陸綜女團競賽節目《乘風破浪3》昨（5）日播出總決賽，甜蜜教主王心凌不負眾望，拿下年度總冠軍，並打破中國選手才能奪冠的魔咒，以C位之姿與Twins鐘欣潼、蔡卓妍、鄭秀妍、于文文、譚維維、薛凱琪、郭采潔、張天愛、唐詩逸組成女團「X-SISTER」，她深夜在社群平台以173字分享奪冠心聲，迅速獲得破11萬人按讚！

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▲《乘風破浪》總決賽，姐姐們都換上粉色華服。（圖／《乘風破浪》微博）
▲《乘風破浪》總決賽，姐姐們都換上粉色華服。（圖／《乘風破浪》微博）
王心凌出道19年，累積〈愛你〉、〈Honey〉等經典歌曲，在娛樂圈有一定地位，她在決賽舞台上感性表示，對自己拿冠軍很驚訝，笑稱「我沒想到是我，在乘風破浪的過程中，心情上也調整很多，年近40歲，生活腳步放慢了，因為節目重新上緊發條」，未來會繼續努力。

出道以來，都是一個人站在舞台上，王心凌自剖心聲，因為疫情關係很久沒跟歌迷見面，來節目時沒想這麼多，單純想要創造很多不同舞台，很珍惜跟漂亮姊姊們一起拚的過程，真的很過癮、很爽，「結果不重要，我們早就成團，有你們（粉絲）在，我們都是C位！

▲王心凌在《乘風破浪》呈現多樣舞台，讓現場宛如一場演唱會。（圖／《乘風破浪》微博）
▲王心凌在《乘風破浪》呈現多樣舞台，讓現場宛如一場演唱會。（圖／《乘風破浪》微博）
▲王心凌年近40歲，在《乘風破浪》表演依舊是滿滿少女感。（圖／《乘風破浪》微博）
▲王心凌年近40歲，在《乘風破浪》表演依舊是滿滿少女感。（圖／《乘風破浪》微博）
節目起初宣傳時，外界都在關注韓籍女星鄭秀妍，王心凌首集畫面不多，未料她以清新學院風的〈愛你〉擄獲大眾目光，掀起一波回憶殺，讓資深粉絲都發聲力挺她，讓她得以打破魔咒，順利獲得C位，去年以黑馬之姿參賽《乘風破浪2》的楊丞琳，當時則高票獲得第三名。

人氣再度翻紅，王心凌寫道：「本來以為自己不會乘風破浪，本來以為要很久之後才和大家見面，本來以為自己不會嘗試說唱，本來以為自己不會享受多人舞台，本來以為我會受不了真人秀，本來以為我不會想當隊長，本來以為不會走到乘風夜。

▲王心凌（中）在《乘風破浪》結交不少好友。（圖／王心凌微博）
▲王心凌（中）在《乘風破浪》結交不少好友。（圖／王心凌微博）
▲王心凌（右）和鄭秀妍是《乘風破浪》奪冠熱門人選。（圖／王心凌微博）
▲王心凌（右）和鄭秀妍是《乘風破浪》奪冠熱門人選。（圖／王心凌微博）
她自稱算是蠻保守的人，起初不適應合宿生活，「我變得好像小時候可以跟姐妹在同一間廁所卸妝洗澡」，現在反而捨不得跟姐妹們分開，在這段期間感受到愛和友情，讓不可能變成了可能。粉絲們則開心留言「謝謝妳這個夏天帶給我們這麼這麼多美好回憶」、「未來的路還很長，我們一起走下去」、「恭喜寶貝，拿冠軍實至名歸！」、「為妳在這夏天所付出的一切努力與堅持，感到驕傲無比」。

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