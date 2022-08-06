王心凌打破魔咒！《乘風破浪》C位出道　吐心聲獲11萬讚

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出道以來，都是一個人站在舞台上，王心凌自剖心聲，因為疫情關係很久沒跟歌迷見面，來節目時沒想這麼多，單純想要創造很多不同舞台，很珍惜跟漂亮姊姊們一起拚的過程，真的很過癮、很爽，「結果不重要，我們早就成團，有你們（粉絲）在，我們都是C位！」
節目起初宣傳時，外界都在關注韓籍女星鄭秀妍，王心凌首集畫面不多，未料她以清新學院風的〈愛你〉擄獲大眾目光，掀起一波回憶殺，讓資深粉絲都發聲力挺她，讓她得以打破魔咒，順利獲得C位，去年以黑馬之姿參賽《乘風破浪2》的楊丞琳，當時則高票獲得第三名。
人氣再度翻紅，王心凌寫道：「本來以為自己不會乘風破浪，本來以為要很久之後才和大家見面，本來以為自己不會嘗試說唱，本來以為自己不會享受多人舞台，本來以為我會受不了真人秀，本來以為我不會想當隊長，本來以為不會走到乘風夜。」
她自稱算是蠻保守的人，起初不適應合宿生活，「我變得好像小時候可以跟姐妹在同一間廁所卸妝洗澡」，現在反而捨不得跟姐妹們分開，在這段期間感受到愛和友情，讓不可能變成了可能。粉絲們則開心留言「謝謝妳這個夏天帶給我們這麼這麼多美好回憶」、「未來的路還很長，我們一起走下去」、「恭喜寶貝，拿冠軍實至名歸！」、「為妳在這夏天所付出的一切努力與堅持，感到驕傲無比」。