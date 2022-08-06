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福原愛出招了！不只大陸金主挺　簽約新公司扭轉形象  

▲福原愛轉變專業形象，以親民姿態現身綜藝節目。（圖／資料照）
▲福原愛轉變專業形象，以親民姿態現身綜藝節目。（圖／資料照）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-06 09:34:382022-08-06 09:38:32

福原愛事業、愛情兩得意？去年她返日成立「株式會社omusubi」，想要好好打造桌球事業一番，卻因爆出不倫戀情重挫形象，和江宏傑離婚後，創業一事被擱置，連在大學擔任客座教授一事，也惹得滿身腥，日媒爆料，她決定讓專業人士操刀事業，最近加盟日本藝能事務所「A-Plus」，爭取廣告代言及電視節目曝光機會。

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▲福原愛（左）為母親設計專屬桌球檯。（圖／翻攝msb網站）
▲福原愛（左）去年返日想創業，並為母親設計專屬桌球檯。（圖／翻攝msb網站）
福原愛和江宏傑結婚時都有創業打算，如今男方成立桌球館「ONWARD tt」，福原愛則因不倫戀，專業形象受損，改走親民路線上電視節目，不過人脈豐厚的她，在中國、日本都有人力挺，過著拎名牌包、開名車的豪奢生活，和男友同居在6,800萬元豪宅，算是十分愜意，與昔日在台灣買路邊攤衣服的日子，有如天差地別。不過缺乏經紀公司幫忙發聲，福原愛發生爭議事件時，容易屈居輿論下風。

▲福原愛被列名A-PLUS官網的合作夥伴。（圖／翻攝A-PLUS官網）
▲福原愛被列名A-PLUS官網的合作夥伴。（圖／翻攝A-PLUS官網）
據日媒《FLASH》報導，福原愛已經和搖滾歌手DAIGO所屬的藝能事務所「A-Plus」合作，官網上刊登她的照片，並註明與「株式會社omusubi」業務提攜，意即A-Plus可以協助洽詢她的商務活動，包括電視節目、廣告等演藝活動的窗口。果然，這1、2個月以來，福原來開始現身外景節目，以旅遊大使的親切形象，帶領觀眾遊玩，也現身《一流藝人品鑑中》和大牌主持人同台。不過，日媒則認為她現在由運動選手轉型為呆萌形象，靠「賣蠢」博取好感，網路依舊滿滿負面觀感。

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