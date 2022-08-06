30元攻防！央行能守多久？匯銀：新台幣後勢3大觀察重點
美國聯邦眾議院議長裴洛西來台參訪後，中國大陸隨即展開大規模軍演，台海緊張情勢升高，股、匯市出現震盪，新台幣兌美元盤中也貶破30元整數關卡，但在市場大老「央行」力守之下，收盤價始終未跨過30元，8月5日周五收升在29.95元，創近1周收盤新高，周線則小貶1.2分，貶幅0.04%。展望後勢，匯銀人士認為，短線仍要關注中國大陸軍演後續發展及央行態度，而美國公布非農就業數據優於預期，也加深市場對聯準會（Fed）恐採取更激進升息動作的預期，是否支撐美元反彈走揚也是觀察重點。
這周因台海緊張情勢升高，造成國內股、匯市動盪，即便最後一個交易日出現利空鈍化，台北股、匯市展開反彈，台股周五收盤漲333點，收復萬五大關，新台幣兌美元終場也升值4.4分，收在29.95元，主要也是因台股有國安基金看守，新台幣兌美元同樣也有市場老大「央行」盯著拉尾盤。央行外匯局長蔡烱民就坦言，在市場變動較大時，央行還是會進場適度調節，周一及周二交易金額是有比較大，後面兩天較穩定一點。
確實，因為地緣政治因素干擾，新台幣盤中已貶破30元整數關卡，但尾盤在央行鎮守之下，始終沒有闖關成功，只是央行能守多久？匯銀人士認為，目前看來央行是以拖待變，能守一天是一天，也因為央行態度明確，就是要阻貶值，感覺政府是全力穩盤，沒什麼空間，接下來就看軍演情形，這兩天如果沒有什麼或是擦槍走火，之後中國大陸也未有進一步的大動作，應該就穩下來了。
雖然從這周盤勢來看，出口商在30.01元之上有進場拋匯，央行盡量不讓新台幣貶破30元大關，升貶空間都不大，但預期新台幣仍將呈現偏弱整理，尤其美國公布非農就業數據優於預期， 加深市場對美國聯準會恐採取更激進升息動作的預期，這可能支撐美元反彈走揚，新台幣仍有貶壓，央行也表示美國今年還會開3次會議，市場預期還有4碼的升息空間，後續仍要留意注軍演後續發展及央行態度及美元走勢。