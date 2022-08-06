共軍「圍台」軍演射飛彈恫嚇　蘇貞昌再批中國是惡鄰

為了報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，共軍自4日12點開始進行3天軍演，4日下午對台灣東北部及西南部周邊海域發射11枚東風彈道飛彈。對此，行政院長蘇貞昌今（6）日再度譴責中國是惡鄰居。
蘇貞昌今日上午前往新北市視察「淡水河北側沿河平面道路工程規劃情形」，媒體詢問面對中國發射飛彈、不斷升高軍演衝突，將如何因應？蘇貞昌表示，全世界的人民都愛好和平，堅持民主、自由的國家都團結在一起，都不希望戰爭，但是有惡鄰在我們門口耀武揚威，中國用飛彈、軍演來破壞區域和平，已經受到全世界愛好自由、和平國家的譴責，政府同樣嚴正譴責，並且對於所有的相關狀況都密切掌握。
蘇貞昌強調，政府會堅定維護國家主權，保護人民安全絕不退縮，也呼籲中國把力量用來照顧人民，用來維護和平，才是正道，才是大國的責任，而非來壓迫鄰國，這樣子也不會得到臺灣人民的好感。
媒體問政府各部會網站近期屢被駭客入侵，是否代表有資安危機？蘇貞昌回應表示，現在的戰爭已經不同於過往，都是有資訊戰、有各種假訊息等等，從俄國入侵烏克蘭都看到各方面的狀況，而各種資訊戰用假訊息來妨害整個國家運作，來衝擊民心士氣都要防，尤其愈自由、民主、開放的社會，愈容易被侵入，他呼籲國人同胞要小心戒慎，不要傳任何不明的訊息，同時也不要受騙，從受詐欺集團、詐騙集團的騙，到受外國惡勢力的騙，都是要小心防範。