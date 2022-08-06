獨／壯壯火辣寫真秀出「老鷹疤」 19歲印記真相太催淚
樂天桃猿隊的啦啦隊女神壯壯，8月4日七夕情人節發售出道10周年首本寫真書《壯見蜜桃》，前2,000名購買者附贈單曲〈還有我〉CD，超有誠意的大放送，引發搶購熱潮，《NOWnews今日新聞》獨家取得壯壯美照連發十天，一天一壯壯，還有更性感泳衣尚未曝光，壯壯透露連自己看了都覺得害羞。
壯壯在球場上活力四射，總給人元氣滿滿的形象，寫真書《壯見蜜桃》展現所有身體密碼，每一吋肌膚、甚至傷疤都無所保留，和最親近的粉絲分享，右腿膝蓋上的傷疤，就是她19歲難忘的印記。從小熱愛跳舞的她，經常組團參加比賽，19歲那年卻在比賽前夕趕時間發生車禍，右膝骨骨折必須開刀，當時她一心掛念無法比賽，哭著對團員說不好意思，大家拚命安慰她沒關係，因為傷況嚴重，醫師甚至表示，她可能再也無法跳舞。
因為這場車禍，壯壯光是蹲下、起身的簡單動作，足足復健半年才成功，所幸打破醫師魔咒，花了2年時間，終於恢復活潑好動，回頭看這段往事，「或許身上的疤痕是缺陷，但我很喜歡那條疤，它是條讓我展翅飛翔的老鷹疤，提醒著我要不停的感恩並且更努力」，這次拍寫真書也沒有刻意遮掩，自然呈現這個印記，象徵永不放棄的精神。
壯壯說，「面對生命突如其來的逆境，奮力抗戰所留下的印記也可以是美麗的勳章，就像我右膝上的疤痕，對我來說也是一個不願意向生命低頭的印記，這個疤痕帶給我更多不同的意義，有勇氣、有努力、有自卑也有成長」，讓她看到需要幫忙的弱勢族群，會做出更暖心的選擇。
壯壯首本寫真書《壯見蜜桃》，已經正式發售，點此看更多。