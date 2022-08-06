型男爸爸理財面臨3大難題　銀行建議可以這樣投資

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也由於目前的金融市場相對波動，銀行調查過程中也發現，男性在進行投資理財時，最常遇到的問題分別為「時間太零碎，無法好好研究／了解」（36%）、「不熟悉市場趨勢，無法掌握進退場時機」（34%）及「擔心市場波動，難以承受損失」（33%）。
面對多數男性投資人工作與家庭兩頭燒，無暇研究金融市場的波動與趨勢，中信銀行建議若擔心市場波動，可以選擇基金、ETF等商品；若投資人擔心自己無法掌握進退場時機，則可運用AI機器人投資平台，至於時間太過零碎，無法好好替自己規劃投資理財的家庭支柱，可善用銀行「全方位家庭理財健診」試算工具，依照人生的階段重點，檢視目標並計算缺口，例如剛出社會的男性，可以透過理財健診了解保障缺口，及早為自己與家人的醫療保障打底，已有子女的型男爸爸，則可估算小孩教育基金缺口；亦可協助準備退休的爸爸擬定退休計畫。
這次調查也觀察了男性感興趣的新興金融商品投資方式，結果顯示男性對投資ESG（ESG）永續概念股的比例最高（19%），其次為從事虛擬貨幣交易（10%）。
另也有超過7成受訪者會將企業對於永續發展的作為與策略納入投資考量，其中雖然有45%的受訪者表示不會影響投資行為，但仍顯示投資人會多元評估投資標的，且企業在社會責任的耕耘已經為投資人關注的重點之一。
不過，銀行也提醒民眾，理財前應先訂好目標金額，訂定完善的理財計畫，依照自身需求，檢視理財目標並計算缺口，隨時調整投資配置，按部就班進行財富累積。