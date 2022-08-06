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型男爸爸理財面臨3大難題　銀行建議可以這樣投資

▲根據國內銀行公布調查結果發現，型男爸爸理財面臨3大難題，即沒時間、不熟悉、擔心波動。（圖／擷取自shutterstock）
▲根據國內銀行公布調查結果發現，型男爸爸理財面臨3大難題，即沒時間、不熟悉、擔心波動。（圖／擷取自shutterstock）

記者顏真真／台北報導

2022-08-06 11:31:43

現今型男爸爸肩負家中經濟來源的重擔，除了開源，更要透過理財活化現金流，不過，根據國內銀行公布的「2022男性理財趨勢大調查」結果發現，男性客戶在理財上也面臨「時間太零碎」、「不熟悉市場趨勢」與「擔心市場波動」這3大難題。對此，銀行建議，若擔心市場波動，可以選擇基金、ETF等商品，如果投資人擔心自己無法掌握進退場時機，則可運用AI機器人投資平台，交給機器人定期檢視持有部位，並提供進出場時機，同時也能享有主導權，自行決定是否調整投資部位。

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根據中信銀行邀請逾800位25至55歲的男性財富管理客戶參與調查結果發現，有72%的受訪者理財目標首重財富累積，且隨著退休議題為投資大眾所關注的焦點影響，60%受訪者轉向及早規劃退休理財。在投資理財工具的選擇，以股票（72%）與新台幣存款（67%）作為兩大選擇工具。

也由於目前的金融市場相對波動，銀行調查過程中也發現，男性在進行投資理財時，最常遇到的問題分別為「時間太零碎，無法好好研究／了解」（36%）、「不熟悉市場趨勢，無法掌握進退場時機」（34%）及「擔心市場波動，難以承受損失」（33%）。

面對多數男性投資人工作與家庭兩頭燒，無暇研究金融市場的波動與趨勢，中信銀行建議若擔心市場波動，可以選擇基金、ETF等商品；若投資人擔心自己無法掌握進退場時機，則可運用AI機器人投資平台，至於時間太過零碎，無法好好替自己規劃投資理財的家庭支柱，可善用銀行「全方位家庭理財健診」試算工具，依照人生的階段重點，檢視目標並計算缺口，例如剛出社會的男性，可以透過理財健診了解保障缺口，及早為自己與家人的醫療保障打底，已有子女的型男爸爸，則可估算小孩教育基金缺口；亦可協助準備退休的爸爸擬定退休計畫。

這次調查也觀察了男性感興趣的新興金融商品投資方式，結果顯示男性對投資ESG（ESG）永續概念股的比例最高（19%），其次為從事虛擬貨幣交易（10%）。

另也有超過7成受訪者會將企業對於永續發展的作為與策略納入投資考量，其中雖然有45%的受訪者表示不會影響投資行為，但仍顯示投資人會多元評估投資標的，且企業在社會責任的耕耘已經為投資人關注的重點之一。

不過，銀行也提醒民眾，理財前應先訂好目標金額，訂定完善的理財計畫，依照自身需求，檢視理財目標並計算缺口，隨時調整投資配置，按部就班進行財富累積。

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