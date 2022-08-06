彰化流失3萬人口　黃秀芳轟王惠美：施政無規劃、效率低

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃秀芳昨天錄製由民進黨發言人黃彩玲主持的《一碗麵的時間》網路節目，她受訪問時說到，雖然參選縣長起步的時間較晚一些，面對擁有縣府行政優勢與地方豐厚資源的現任縣長，她每天都是「一天當三天用」，透過鐵人般行程安排，勤跑彰化26個鄉鎮，來讓更多鄉親知道她對彰化未來的規劃理念與想法，進而獲得更多人的支持，來翻轉彰化。
而在被記者問到「彰化人口流失問題」時，黃秀芳表示，彰化的中小企業數量非常多，但彰化在王惠美任內4年間，人口已經流失超過3萬人，總人口數更跌破125萬，許多年輕人卻選擇離鄉背井前往台中工作，最大的原因是彰化的居住環境不夠好。
黃秀芳說，未來她若有幸獲得鄉親們的青睞，除了改善居住環境外，更要讓年輕人們生、養無憂，在中央政府育兒津貼補助年年增加的情況下，她將更加著重於教育環境的改善，讓年輕人們在家庭方面再無後顧之憂，並因此願意返鄉。
媒體問到彰化的行政效率問題，黃秀芳表示，王惠美執政的4年中，工程延宕情形非常嚴重，例如大埔截水溝工程，前縣長魏明谷任內就已經向中央爭取到預算，而王惠美已經執政4年，卻到現在都還沒有發包；又例如彰化大竹坑排水支線工程，也一樣跳票、淪為口號。
黃秀芳進一步強調，在王惠美執政的4年間，沒有提出任何重大計畫，現在進行中的建設都是在前朝魏明谷或是中央前瞻基礎建設的成果，所以彰化停滯於4年前的樣貌，也導致彰化鄉親對王惠美的印象就是施政不彰、行政效率低落。黃秀芳說，未來若能有機會當上縣長，將與中央積極合作，並提出彰化需要的重大建設，相信中央絕對會全力支持。
民進黨《一碗麵的時間》實境節目，日前邀請立委、婦產科醫師林靜儀，讓大家清楚知道政府推出擴大不孕症補助與加碼育兒津貼補助等政策，這集則是找來黃秀芳來錄製節目，黃秀芳特地以在地青農摘種的蔬菜與有名的彰化健康豬肉，大展廚藝烹煮美味的「干貝蕎麥拌麵」。