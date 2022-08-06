國軍備戰傳悲劇！中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

中科院副院歐陽力行昨天前往屏東九鵬基地視察，原本預訂今（6）日前往在地收獲祭活動，怎料今晨司機前去旅館接他時，不見歐陽力行走出房門，經聯繫旅館人員開門入內後，赫見他失去呼吸心跳，經送醫搶救後宣告不治，國家痛失國防軍備英才。 我是廣告 請繼續往下閱讀 美國眾議院長裴洛西訪台，引發中共不滿，導致為期3天的環台軍演，敏感時刻國軍卻傳出悲劇，中科院副院長歐陽力行今早猝逝恆春一處旅館中。中科院證實，歐陽力行昨天先是前往九鵬基地視察，並於傍晚18時許夜宿恆春1處渡假會館，原定於今天早上8點半參加滿州鄉的原住民收獲季。不過今早卻不見人影，隨行幕僚在會同房務人員進入其房間後，於清晨7點21分發現歐陽力行仍臥床但已不省人事，經通報119到場，確認已無生命跡象，經送醫後不治，死亡原因尚待釐清。中科院指出，歐陽副院長任職期間戮力從公、勇於任事，本院深感哀慟，已安排專人陪同家屬協處後續治喪事宜。（編輯：孫唯容）裴洛西午宴談話內容曝光！張忠謀「直白一句話」震驚來賓中國祭8項措施反制美國！白宮痛批不負責任、懲罰全世界中國7架次「無人機」再闖金門上空！國軍射擊信號彈驅離傳蘋果要求輸入零件需「標中國台灣」！經濟部這麼說