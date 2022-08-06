嘆竹市8年翻轉遭抹黑！陳建名轟藍：別糟蹋市民生活品質

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陳建名表示，回想起8年前的新竹綠園道、南寮漁港、新竹公園等，各式各樣的公共建設不只老舊，環境髒亂欠缺維護，沒幾年就已門可羅雀的宇宙最大捕蚊燈，這一類乏人問津難以營運的蚊子場館，都顯示過去市府無法回應民眾及社會需求，且不積極視事的心態。
陳建名說，要當個民選行政首長，不是只要會跑攤而已，別忘了接觸民眾最重要的目的是傾聽大家的需求及對市政的期待，然後回過頭讓市政機器為大家「解決問題」才對。
陳建名回憶，在林智堅上任新竹市長之後，加上時任副市長的沈慧虹協助，努力提出各式計畫向中央爭取經費，徹頭徹尾將新竹市改頭換面梳妝一番，從基本的清潔維護、新設、活化、整建場館，8年來大部分時間都投入在此，也才能造就絕大多數市民滿意現在新竹市的面貌。
陳建名表示，現在因為選舉到了，在野黨不斷影射，繪聲繪影地抹黑過去8年新竹市府的成績，不只抹煞認真努力做事市府同仁的用心，更糟蹋了新竹市民想過優質生活的心。
陳建名指出，國民黨籍的前市長許明財任內，2014年一場「金城新村等8處眷村拆除工程開工典禮」，本來已經預計拆除，走入歷史的將軍村，在眾多市民期待下，林智堅上任後得以保留。
陳建名說，活化使用的方向過程或許大家想法不同，但得以存活的將軍村，現在卻被許明財同一政黨拿來當成選舉的攻擊工具，諸多不切實際的質疑，甚至影射過程中參與人員有任何不法。若真如此，不採取任何法律行動，只在媒體放話抹黑，將軍村若有靈感，豈不哀哉。
陳建名說，真心拜託新竹市民靜下心來想想，對照8年來城市風貌的改變，不要掉進這些惡意中傷的口水製造的氛圍中。而想出各種方法，讓城市繼續不斷進步，讓市民舒適生活，才是大家應該認真面對的事。「歲月靜好，負重前行，不怕抹黑，我們會繼續努力」。