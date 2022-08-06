JKF歡度17週年！性感5美齊聚超色氣 白嘲都是老司機
亞洲男性娛樂第一品牌「JKF」，在網路上擁有410萬位會員，為慶祝邁向17週年，8月封面邀請5位女郎齊聚一堂解放胴體，包括曾獲第三屆百大女郎的冠軍啾啾、亞軍「最兇武器」安希、後起之秀電眼女神「苡琍」、性感小野馬「玟妡」及火辣妖姬「夏暮光」合體大秀好身材。
五美齊聚一堂用福利照犒賞粉絲，也為將開跑的第四屆百大女郎造勢，第一代JKF女郎安希IG擁有百萬粉絲，開心分享加入JKF以來4年的感想，看著越來越多的後輩，對自己的經營還是始終如一！安希說：「每屆百大女郎我都有參與，而且上一屆到最後還被學妹幹掉，但其實看到後輩的實力不斷進步，我是很高興的，代表是真的有用心經營才能得到這成績！常常有女生問我怎麼經營，我都說『堅持到底』就好，比如說我堅持拍攝cosplay持續有作品，現在如果提到人像兼cosplay的人氣模特兒，就一定會想到我」。
第三屆百大女郎的冠軍啾啾説：「加入JKF讓自己擁有高人氣名利雙收，覺得自己天生就是拍照的料，很快就上手，以前會覺得要很裸露性感才是JKF，結果我這個純天然竟然也可以讓大家喜歡，如此證明只要有特色都能闖出一片天。」火辣妖姬「夏暮光」說：「曾在網路上看過維多利亞的祕密大秀，這次加入第四屆百大女郎賽事，期待自己可以脫穎而出，像每位模特兒散發出的自信大方展現自己」！
JKF女郎就像是性感的化身，即使透過鏡頭也能傳遞充滿色氣的氛圍，眾女郎自評色色指數，性感小野馬「玟妡」：「自己應該算是好色的女生，也愛幻想會透過身體接觸引發無限遐想！」電眼女神「苡琍」自封就是老司機本人，對這個領域非常上手。啾啾說：「我超愛開粉絲黃腔或突如其來的笑話，色氣指數爆表，他們都會傻眼但也拉近彼此距離。」
加入JKF確實是顏值和流量的保證，隨著社群平台演算法以及各種限制禁令，讓JKF女郎成為受災戶，一夜之間失去帳號比比皆是。啾啾說：「我總共失去三個IG帳號，加起來破百萬粉絲還有藍勾勾，當然會很不爽啊！畢竟上面都是回憶跟心血，但有實力的人，是不會被這種鳥事擊倒的，所以我很快就釋懷並且更努力經營平台！」
在IG擁有百萬粉絲的安希叫苦連天：「粉絲團跟IG一直不見，不難過是騙人的，畢竟經營那麼久，坦白說那也是我的生財工具，但也沒辦法，喜愛這行業的我只能打掉重來，不過聽說有些是惡意檢舉的，真心希望大家好好經營自己，不要惡意抹殺別人努力換來的心血」。