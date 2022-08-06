統一發票已為台灣創造663位千萬富翁　還有241張未兌領

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據財政部公布的中獎清冊，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，5-6月期統一發票可兌領特別獎中獎發票計13張，領獎期間為今年8月6日至111年11月7日，連同3-4月期仍在領獎期限（今年9月5日）內尚未兌領的3張特別獎中獎發票，合計有16個特別獎等待中獎民眾領取，其中有8張雲端發票。
至於3-4月期統一發票還未領獎的千萬元中獎發票中，財政部日前公布有1張是在台北市徐杯杯粉圓仙草消費125元，另2張則是在Google Play花990元買應用程式及新北市淡水區八勢一街挪威森林Motel花980元住宿。
財政部也提醒，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅款，紙本發票中獎者，可在領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。
為避免錯失領獎先機，財政部也呼籲，民眾可下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得。