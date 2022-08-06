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統一發票已為台灣創造663位千萬富翁　還有241張未兌領

▲統一發票自100年1-2月期起，每期開出特別獎1000萬元1組，至今（111）年3-4月期，已為台灣誕生663位千萬富翁。（示意圖／資料照，記者陳雅雲攝）
▲統一發票自100年1-2月期起，每期開出特別獎1000萬元1組，至今（111）年3-4月期，已為台灣誕生663位千萬富翁。（示意圖／資料照，記者陳雅雲攝）

記者顏真真／台北報導

2022-08-06 13:58:08

為鼓勵民眾持續維持購物消費索取統一發票的良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，統一發票自100年1-2月期起開出新台幣千萬元特別獎1組，根據財政部統計，至今（111）年3-4月共68期已開出904張1000萬元特別獎，並已兌領663張，也就是說，光統一發票就已為台灣創造了663位千萬富翁，但也有241張未兌領。

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今年5-6月期統一發票已在7月25日開獎，其中1000萬元特別獎的中獎號碼為「46438476」，特獎200萬元中獎號碼為「54769852」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「17858097」、「94045042」、「05236836」。

根據財政部公布的中獎清冊，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，5-6月期統一發票可兌領特別獎中獎發票計13張，領獎期間為今年8月6日至111年11月7日，連同3-4月期仍在領獎期限（今年9月5日）內尚未兌領的3張特別獎中獎發票，合計有16個特別獎等待中獎民眾領取，其中有8張雲端發票。

至於3-4月期統一發票還未領獎的千萬元中獎發票中，財政部日前公布有1張是在台北市徐杯杯粉圓仙草消費125元，另2張則是在Google Play花990元買應用程式及新北市淡水區八勢一街挪威森林Motel花980元住宿。

財政部也提醒，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅款，紙本發票中獎者，可在領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

為避免錯失領獎先機，財政部也呼籲，民眾可下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得。

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