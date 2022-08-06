孫安佐不忍了！突PO「舉槍照」預告：今晚公開所有事
孫安佐於2018年赴美留學，因網購槍枝零件組裝，還嗆聲掃射學校，因此在美國入獄238天後，返台遭士林地檢署依製槍未遂罪起訴，日前全案被高等法院駁回，才讓4年5個月的官司終於劃下句點。正式恢復自由身的孫安佐，今（6）日在社群平台上預告：「今晚6點，我將公開所有的事情。」
孫鵬、狄鶯昨（5）日才在龍山寺召開記者會，向媒體吐露這四年來的心聲之外，也來答謝神明對孫安佐的保佑，被問到孫安佐的心情如何，孫鵬則回應：「他有一天會跟大家講它的心情，他的平台是開放的，我不便代替他」，才說完的當天，孫安佐先是在IG限時動態上傳一張全黑底圖，並用白字寫下「有些事我一直隱滿著大家，是時候該加倍奉還了，明天......」。
時隔數小時後，今天他再度更新限時動態，只見他全副武裝，穿著一身全黑，但仍掩蓋不了他鍛鍊的肌肉線條，手上更拿著一把槍，並寫下「今晚6點，我將公開所有的事情，我已經忍很久了」，而他自己的YouTube頻道也早已設定好，預告今晚6點影片上線。
※【NOWnews 今日新聞
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