鈣化性肌腱炎　醫：這些人要注意

台中廖太太退休後愛在家嘗試新菜單，滿足全家人的胃，但去年中開始，每當煮菜時左肩都會微微痠痛，症狀也越來越嚴重，不僅左手無法舉高，晚上側睡時，甚至會痛到難以入眠，就醫檢查確認是「鈣化性肌腱炎」惹禍，經建議採用體外震波治療，半年後鈣化點完全消失，讓她直說，這樣活著才有意義。

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廖太太表示，去年中旬就已經開始出現左肩痠痛症狀，不過情形忽好忽壞，「每次吃止痛藥或休息幾天就又不痛了」，讓她沒有警覺性，直到去年底症狀瞬間惡化，不僅煮菜時無法舉起鍋杓，每天穿衣服、洗澡刷背等簡單的小動作，都變得異常艱難，最後連晚上睡覺壓迫到痛點時，都會讓她徹夜難眠，毫無生活品質可言，只好趕緊就醫求助。

亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉指出，當初患者來院時面如枯槁，沒有任何表情，只是不斷拜託「讓我別再這麼痛」，於是立刻安排超音波及Ｘ光檢查，果然發現左肩旋轉肌嚴重發炎，且鈣化程度十分嚴重，因此建議採用體外震波方式治療，果然經過約3個月共11次的療程，Ｘ光下的鈣化處已消失不見，讓患者擺脫疼痛糾纏。

周立偉表示，目前對於鈣化性的成因仍不甚明確，可能是多成因所引起，包括反應性鈣化和退化性鈣化的產生，前者是指肩膀肌肉長期施力不均、反覆累積受傷、肩膀旋轉肌反覆發炎或患者自身體質與免疫狀況等原因所引起，後者則是肌腱出現磨損老化，隨著肌腱使用時間愈久，所產生的磨損也日益嚴重，肌腱內部跑出的鈣離子就會逐漸累積形成鈣沉澱物，導致鈣化性肌腱炎。

周立偉指出，鈣化性肌腱炎好發於40至50歲的中年族群，尤以女性患者居多，其中又以單邊肩膀的旋轉肌腱是最容易出現鈣化之處，門診常見的患者職業以經常寫板書的教師、操持家務的主婦及一整天坐在電腦桌前，維持固定姿勢敲打鍵盤的上班族為主。