女星守寡「裸抱帥小叔」！3人竟是表兄妹　《復》好狗血

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《復讐的未亡人》第5集回溯到主角兒時不堪的回憶，松本若菜的媽媽多次再婚，因母親自卑長得醜，總是把女兒當作武器「誘惑」相親對象，媽媽再婚後，松本若菜疑似數次遭到繼父性侵，母親知情卻不理，只會責怪女兒「總是不費力的得到她想要的東西」；松本若菜最後在淵上泰史的幫助下，除掉繼父跟母親。
雖然松本若菜、平岡祐太、淵上泰史是表兄妹關係，但平岡祐太曾說：「熏阿姨跟我們的媽媽真的很妙，明明是姐妹卻一點也不像。」猜測松本若菜跟2人應非親表兄妹，但真相仍待後續劇情釐清。
該劇首集就演出平岡祐太跳樓身亡，松本若菜為了替老公報仇，潛入他的公司教訓相關加害者，小叔淵上泰史則是她的助手；但根據最新劇情觀察，淵上泰史從小就一直默默守護、幫助松本若菜，松本若菜在除掉平岡祐太老闆後，於浴室洗澡同時和淵上泰史對話，她事後圍著浴巾背後環抱淵上泰史道謝，舉動令淵上泰史難以招架。《復讐的未亡人》可至KKTV收看。
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