中共持續軍演！吳釗燮：不求他國為台而戰　盼供防禦武器

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針對中國宣布制裁裴洛西議長及家人的舉措，吳釗燮指出，長期以來中國一直極力在國際上孤立台灣，像裴洛西這樣的重要人士有機會訪問台灣，能讓國際社會深入了解台灣是一個民主國家，以及台灣所堅持的信念，有助於提升台灣的國際形象，意義非常重大。
吳釗燮同時也向國際社會提出警示，中國的野心遠超出台灣，以中國在香港問題上的處理方式、或對東海和南海的主權主張，都是典型的威權國家擴張。因此，國際社會、尤其亞太區域的國家，應密切關注中國企圖，因為台灣絕對不會是中國擴張主義野心的最後一塊拼圖。
吳釗燮強調，挑起這場危機的一方並非台灣，而是北京試圖改變現狀，台灣對中國沒有管轄權，而中國對台灣也沒有管轄權，這就是現狀，也是現實，台灣作為一個民主國家，在民主程度、自由指數、經濟自由度上，都名列前茅，台灣人民堅持民主、自由和人權價值，這使得台灣成為民主世界的重要一員。
吳釗燮表示，面對中國的威脅，保衛台灣是自己的責任，而台灣年輕世代似乎比他們父母一代具有更堅定捍衛國家的戰鬥意志。台灣有意志保衞家園，也積極強化自我防衛能力，不會要求其他國家為保衛台灣而戰，但希望相關國家提供台灣防禦性武器裝備，並且堅定支持台灣，避免中國誤判情勢，而造成威權國家更為挑釁冒進。
吳釗燮在專訪中也談到國際社會已逐漸加大對台灣的支持，深入認知台灣在全球經濟及半導體產業的重要性，倘若中國入侵台灣，將對世界經濟造成較俄烏戰爭更大的影響等議題。（編輯：郭無患）1110806