中國「圍台」軍演！柯文哲籲冷靜：別被民族主義推著走

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發北京強烈不滿，共軍從4日起在台灣周圍發動大規模軍演，並對台灣東部海域發射飛彈。台北市長柯文哲今（6）日呼籲北京冷靜，不要被民族主義推著走。





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台灣民眾黨今日舉行三週年黨慶。會前媒體聯訪詢問中國實彈軍演一事，柯文哲表示，每次說醫學觀點，預防總是比治療容易，從比較高的層面，當然希望說拜登跟習近平在之前談了2小時又17分鐘，雖然不知道到底裡面談什麼，「但以我們對大國的了解，坦白講，兩個又不是男女朋友，怎麼可能談2個多小時？一定是很多問題要談。」





柯文哲表示，希望中美在這種事情上，雙方都有溝通、也知道大家底線在哪裡，很多國際問題就是每個人該表態就表態，但是大家也把底線講清楚，彼此徵求諒解也要講清楚，很怕擦槍走火。同樣的概念回到台灣，中美對抗局勢短期內沒有辦法改變，還是堅持台灣不管跟美國、日本、中國甚至周邊國家，還是要有溝通，完全沒有溝通是很可怕的事情。



