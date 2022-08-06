真人娜美邀出海！桃紅比基尼藏飽滿水滴 網讚：比太陽辣
福爾摩沙台新夢想家啦啦隊的最辣隊長梓梓（董梓甯），因為完美胸型和纖細腰圍，被封為「真人版娜美」，趁著炎熱夏季，她不吝於展現32E罩杯好身材，變換多種泳衣造型犒賞粉絲，什麼造型都能駕馭，尤其是白皙膚色配上火紅泳衣，根本是絕配，被粉絲稱讚「正中午的，太陽都沒有你火辣辣」。
梓梓今（6）接受泳裝品牌邀請，第一次穿新款桃紅色泳衣，顯得皮膚白皙，加上胸前閃亮亮金屬裝飾，成為吸睛焦點，完美飽滿的水滴乳讓人看了快噴鼻血，她發文向粉絲撒嬌「請跟著航海王娜梓一起出海吧，我的小船沒有橘子但有花，我可以帶你到你們到過的地方」。
梓梓美照一出，粉絲都快凍抹條，狂讚「娜梓太美太辣了，請帶我走吧！是娜梓的話天涯海角我都跟著去」、「又犯規了，意圖使人流鼻血」、「真人版納美，一起邁向偉大的航道」。這麼火辣的梓梓，明天將擔任夢想家啦啦隊新人徵選的評審，從第二階段面試的36名參賽者，帶領全體隊員一起來評選出最sexy的學妹們，粉絲們不要錯過！
【2022 FormosaSexy年度徵選】
徵選時間：2022年08月07日13：00〜17：00
直播平台：
官方粉絲專頁
https://www.facebook.com/FormosaSexy
https://www.instagram.com/formosasexytw/