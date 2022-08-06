猴痘第3例！20多歲男從美返台淋巴腺腫大　已匡列2接觸者

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疾管署進一步說明，猴痘在今年6月23日公告為第二類法定傳染病，已進行密切監測並提醒醫師加強通報，截至今日，累計通報疑似病例21例，其中3例確診均為境外移入（德國1例、美國2例），餘18例均排除。
另自6月30日起，疾管署將具有本土或不明感染源猴痘個案之53個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」，國人若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸的社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。
疾管署指出，這波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計85國報告至少2萬7195例確診，其中以歐洲（1萬6437例）及美洲（1萬0288例）病例數最多，累計病例前5名為美國7102例、西班牙4577例、德國2839例、英國2759例及法國2239例，亞洲目前新加坡報告13例，已發生本土病例，日本、韓國等亦有報告境外移入病例。世界衛生組織（WHO）已於7月23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。
疾管署也提醒，猴痘傳播對象具侷限性、以親密接觸之人際傳播可能性較高，或與照顧確診者的醫護人員有關，該署除持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，亦已採購並配置抗病毒藥物 （Tecovirimat）提供國內出現重症患者時使用，且積極洽談採購第三代天花疫苗以供儲備，同時將積極監測國際疫情，並適時調整修正相關防治政策。