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「少女時代」變最長壽女團　太妍坦言：真的不容易

▲「少女時代」相隔5年合體發片。（圖／avex taiwan）
▲「少女時代」相隔5年合體發片。（圖／avex taiwan）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-08-07 07:30:00

南韓女天團「少女時代」今年迎來出道15週年，她們相隔5年合體回歸樂壇，發行專輯《FOREVER 1》，音源公開後，橫掃31個地區iTunes專輯排行榜第一名，新歌〈FOREVER 1〉更登上韓國各大音源平台榜單冠軍，團體影響力可見一斑。

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▲「少女時代」晉升「最長壽女團」。（圖／avex taiwan）
▲「少女時代」晉升「最長壽女團」。（圖／avex taiwan）
記者會上，SUNNY表示：「8月5日是少女時代出道15週年，很努力創造能與粉絲一起慶祝的機會。」；TIFFANY說：「8月是少女時代的季節，很開心能在15週年帶著新專輯與大家見面。」；俞利：「時隔5年再次相聚，要把8月打造成少女時代的月份。」秀英說：「從去年就開始討論回歸事宜，但因為想在15週年發行正規專輯，因此推遲一年的時間好好的籌備，成員各自活動後才了解相聚的時間是如此的可貴。」

出道15年的少女時代晉升成韓國「最長壽女團」，對此太妍表示：「少女時代全員都是少女時代的粉絲，雖然要統整8個人的意見並不容易，但因為太喜歡少女時代，有著共同想要守護的目標，所以一直堅持到現在，我想這就是長壽的祕訣吧。」

聊到主打歌〈FOREVER 1〉，SUNNY表示：「開頭的『FOREVER ONE』歌詞包含著和粉絲約定永遠的心意，希望粉絲會喜歡！」秀英則說：「希望新歌能成為出道曲〈閃亮新世界（Into the new world）〉第二，當時一心只想著充滿活力演唱的歌曲，隨著時間流逝卻能解析成多種含意，因此特別提出希望新歌能讓人聯想到出道曲的要求。」《FOREVER 1》已在台數位發行。

▲「少女時代」今年出道第15年。（圖／avex taiwan）
▲「少女時代」今年出道第15年。（圖／avex taiwan）

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