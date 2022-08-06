婚後第一個七夕！郝劭文被妻控「變了」 真相曝光大逆轉
童星出身的郝劭文今年4月宣布求婚成功，並選在5月20日當天，與中國化妝師女友林寧瑞步入禮堂，婚後甜蜜模樣閃瞎眾人。不料，近日林寧瑞卻在抖音平台上透露「老公變了」，引發話題。
郝劭文與林寧瑞婚後一同在杭州打拼事業，林寧瑞也偶爾會現身郝劭文電商直播間，可見兩人形影不離，日前夫妻也迎來結婚後的第一個七夕，林寧瑞卻單獨錄影爆料「我覺得阿文（郝劭文）最近變了」，坦言結婚前他總是能獨當一面，未料婚後不時喊著「老婆，老婆呢？」，甚至變得離不了人，字字句句都閃瞎觀眾；不過林寧瑞也趁機抱怨表示，家人出遊時，通常都是男方幫忙拍照，但她則是要不斷幫郝劭文與7歲的女兒拍照。
影片到一半，就見到郝劭文現身，讓林寧瑞趕緊落荒而逃，郝劭文也入鏡告白：「才不是離不了人，是離不了她」，讓大批網友都被閃瞎，紛紛留言「這狗糧有點多，吃得有點撐」、「阿文真是個好男人，你們好幸福」、「我天，被感動的不行」。
郝劭文目前在中國從事直播電商事業，經營得有聲有色，而童年讓他爆紅的導演朱延平也曾透露，郝劭文賺進第一桶金還包了10萬大紅包感謝，讓導演相當感動，不過近日郝劭文也在微博上轉發央視「只有一個中國」的圖片，再度掀起話題。