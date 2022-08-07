父親節禮物又送這個？爸爸「最不想收到」排行：絕對中槍
爸爸心裡苦，但爸爸不說！明天是一年一度的父親節，比起每年母親節總是熱鬧非凡，全家人一起訂餐廳、吃大餐，媽媽還能收到鮮花、蛋糕和禮物，但每逢父親節，卻總是默默結束這一回合，或者收到的禮物永遠是電動刮鬍刀。網路調查50歲以上爸爸們最不想收到的父親節禮物，不想踩雷趕緊來看看爸爸們的心內話。
爸爸喜歡什麼你真的知道嗎？壯世代教科文協會日前針對50歲以上爸爸，發起「壯世代父親節禮物網路調查」，詢問廣大爸爸們最不想收到哪些禮物。調查發現，爸爸們收過最不喜歡的父親節禮物依序是：蛋糕／食品，領帶、鋼筆、皮帶、西裝、運動／健身器材、智慧型手機、平板電腦等。
在最雷父親禮排行中，部分禮物有些出乎意料之外，像是可以看YouTube、玩小遊戲的智慧型手機跟平板，原以為會很受爸爸們歡迎，但有許多50歲以上爸爸都在問卷簡答欄補充，除了不愛吃或不適合吃甜食之外，不少人都面臨「不會操作」等問題。另外，使用機會太少、不夠實用、已經有了，都是禮物成為地雷的原因，顯見對50歲以上的爸爸們來說，收禮還是重視實用性。
壯世代教科文協會理事長吳春城表示，50歲以上的「壯世代」，對於父親節禮物的看法，大多認為「生活無虞、無須子女破費」，過半數父親都表示不用送禮，心意到了就好，沒有禮物沒關係。吳春城強調，50歲以上族群其實消費力超乎大家想像，在物質上可說什麼都不缺，因此對子女們來說，父親節禮物並不好準備。