中職／不再是病貓！猛獅軍團擊敗兄弟下半季開胡

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今晚統一獅開路先鋒「四爺」陳傑憲，首局就打出安打，並馬上盜壘上二壘，接著再靠著少年強打林子豪的安打幫猛獅先馳得點，第2局猛獅軍團再靠著連續安打攻勢，單局打下5分，尤其陳傑憲連續2局都打出安打並盜壘成功，單場2次盜壘也讓他達成中職生涯百盜，成為第7位進入百盜俱樂部的現役選手，而且他今晚在打擊的表現還打出4支安打，包含在7局下轟出本季第5轟，整場打下4分打點，成為今晚最亮眼的一顆星，也是獅隊止敗關鍵角色。
但兄弟打線在4局上半吹起反攻號角，首名上場打擊的岳政華就敲出深遠飛球，形成三壘安打，再靠著老將周思齊的安打跟獅隊的傳球失誤，以及岳東華的安打一口氣追回3分，但可惜後續沒能再攻下其他分數，不敵猛獅軍團的凶猛火力。
前7局已經用了6名投手的兄弟，在8局下半落後10分時派出外野手宋晟睿登板，高中時期就曾擔任投手的宋晟睿，還能飆出破150公里的火球，並三振了獅隊「大學長」高國慶，最後在中職初登板繳出1局1K無失分，三上三下的表現，另一名外野手岳政華也在9局上打出本季首轟，兩位小將的好表現成為今日輸球的兄弟少數的亮點。
統一獅今晚的先發投手古林睿煬，開賽就對兄弟打線前三棒送出連續三振，最後繳出5局7K失3分，其中1分自責分的表現，拿下本季第7勝。
因為投手接連染疫，導致先發投手短缺的中信兄弟，今晚派出廖乙忠主投，本季第2次先發的他卻只投了1.2局就被打6分退場，其中5分是自責分，吞下本季首敗。
中信兄弟守護神李振昌近期也陷入低潮，近4場出賽中，3場有失分紀錄，今晚還失了5分，雖然僅有1分是自責分，但卻只投0.1局就被打3支安打並送出1次四壞保送，低迷的狀況讓投手人手已經捉襟見肘的兄弟，教練團的調度更加頭大。