賴慧如離婚2年突認愛男友！胡瓜調侃：從沒帶給我看

民視、八大《最強綜藝秀》5日熱鬧開錄，綜藝天王胡瓜帶領美麗女主持人吳怡霈、賴慧如在攝影棚熱鬧亮相，光是大陣仗藝人盛裝跳開場舞，使出渾身解數，搭配千萬打造的布景，所有人瘋狂直呼好久沒有這樣大型的綜藝秀，真的是在民視才有這樣規格。三位主持人親力親為，不光是胡瓜燒腦想節目內容，還預告會親自上陣表演，吳怡霈受訪時差點直接掀裙子，要秀出「痕跡」證明苦練當中，身經百戰的賴慧如更是說已經「全身瘀青」了，拚了命表演要讓觀眾看到爽。
錄影適逢父親節前夕，胡瓜表示因為小禎父親節要出國，約好提前吃飯慶祝，但錄影撞期真的無法一起度過親子時光，胡瓜還搞笑說改期跟小孩吃飯，變成他要買單，讓眾人笑歪，但也透露出胡瓜疼小孩滿滿的父愛。二位女主持人更是立馬獻上「束脩六禮」代表兩人滿滿心意，要跟如師如父一樣的瓜哥歡慶父親節，讓胡瓜笑說也太可愛的古禮，很像人家來「下聘」一樣，差點以為嫁女兒。
吳怡霈被問到若有男友，會不會帶來給瓜哥看？她無厘頭地說男友都是「換來換去」語出驚呆眾人，拚命解釋男友都是八字沒有一撇的，如果是「結婚對象」一定會帶來給瓜哥鑑定一下，難得透口風並非單身，讓眾人給予滿滿祝福。話鋒一轉胡瓜就調侃賴慧如從來沒帶給他看過，日前剛認愛男友的賴慧如，也說瓜哥太忙，有時間一定把朋友帶給他看。
吳怡霈提到這「束脩六禮」包括：肉脯、芹菜、紅豆、蓮子、紅棗、龍眼，代表尊師重道的含義寓意深遠更充滿期許，獻上肉條是對老師敬重，兩人也提到像是芹菜代表「勤奮向學」要跟瓜哥學習，貴為天王每天親力親為跟團隊開會，還燒腦安排節目內容找新知識話題，胡瓜強調這是每個人最重要的學習態度，賴慧如拿著紅豆更是寓意老師期許學生們鴻圖大展，也用蓮子感謝瓜哥「苦心教導」的諄諄教誨，最後龍眼象徵「福祿圓滿」來祝福節目收視第一。