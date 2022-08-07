不想退休！日嬤二戰後就成「社畜」　認證全球最高齡主管

我是廣告 請繼續往下閱讀
玉置泰子剛進這間公司時，員工只有不到20人，但60多年過去，這間公司的員工已拓展至超過400人。她陪伴公司走過石油危機及美國雷曼兄弟金融風暴，玉置泰子表示「珍惜每一天並持續累積，想跟公司一起成長。」
如今正經歷新冠肺炎疫情肆虐之時，許多公司採用遠距工作方式，讓她擔心同事間的感情會因此變淡薄，「因為我沒有結婚，所以同事就是我的家人，只要能像到目前為止一樣攜手合作的話，就能共度危機」。
目前玉置泰子在公司主要負責會計與總務，平常除了檢查公司的郵件與傳真，也負責計算員工的薪資與會議紀錄製作、或是撰寫問候客戶的信件。作為社內年資最長的員工，玉置泰子也被任命負責整理公司的沿革，作為新進員工訓練的一部分。
玉置泰子在40多歲當上課長時，公司的組織機構仍處於起步階段。由於玉置泰子是因為年資當上課長，因此最初她對於「管理」沒有真正的瞭解，甚至還面臨過全數下屬都「抵制」她的情況，後來經過一番的體驗，她決定改用「我們一起努力吧！」的方式來帶領同事。玉置泰子表示，就算是現在她也不把自己當課長，只是想和大家一起成長。
正所謂活到老學到老，大約在20多年前，公司開始進行數位化辦公時，當時玉置泰子已經70歲，歷經科技時代的來臨，她不但沒有對新事物感到排斥，反而很好奇要如何使用數位設備工作。如今她不僅會使用Excel辦公，對於各種電腦文書軟體駕輕就熟，平常也會上網逛臉書、收集資訊，對於3C使用毫不陌生。
在玉置泰子所服務的SUNCO INDUSTRIES裡的430名員工當中，除了女性員工比例高達42%、育兒假及產假制度規劃完善，讓員工可以兼顧工作與家庭、規劃更具彈性。和玉置泰子一起工作的同事之中，不乏比她小上幾十歲、甚至足以做為孫輩的年輕人，也對她的工作態度由衷感到佩服。
不過和玉置泰子共事的同事表示，即使已經年過90歲，玉置泰子的工作內容並沒有因此比較輕鬆或有什麼特別禮遇，平常也和大家一樣開會、執行業務。且單身未婚的她，直到70歲左右，還會和同事們一起相約滑雪。
在工作之餘，玉置泰子維持健康的習慣之一，就是每天早上固定5點半起床，做30分鐘以上的瑜伽加上體操，這個習慣已經維持了50年以上，另外她還會誦讀《心經》，平常也喜歡研究俳句和短詩，作為心靈的療癒。目前她和小3歲的妹妹同住，「規律的生活就是最好的保養，多虧妹妹做的美味料理，讓我保持活力健康。」
玉置泰子在2020年獲得金氏世界紀錄認證，是「全世界最高齡辦公室主管」，不過提到什麼時候要退休享清福時，她表示，公司提供130萬種的螺絲，一想到能在社會各個角落做出貢獻，目前還沒有這個打算。
在日本有一個形容詞叫做「生涯現役」，意思是一輩子都不離開自己專精的領域，持續投注心血和努力。對於即使已經90多歲，仍利用公司的延後退休制度，跟其他社員一樣從上午9時工作到下午5時的玉置泰子來說，這正是她的人生寫照。