嘉義死亡車禍「夫妻雙亡」！休旅車突翻落邊坡 釀2死2傷
嘉義縣大埔鄉143線道路，6日下午3時許，發生一輛休旅車翻車墜落邊坡事故，車上載有4名乘客，其中僅有駕駛自行脫困但全身擦傷、胸痛先被送往聖馬爾定醫院，警消獲報後趕往現場，將受困3人救出後送醫，但有2人送醫後因傷重宣告不治，詳細事故原因還有待後續進一步調查釐清。
嘉義縣消防局在昨日下午3時24分獲報，台三線南寮往143線方向，距143線道路約2公里路段，有一輛休旅車翻落將近30尺山坡，車上有4人受困，便立即調派大批人力，前往現場搶救，但由於事故地點邊坡陡峭，救援不易，消防局耗時將近5小時，才將車內受困乘客救出後送醫。
據了解，該車僅有駕駛自行脫困，但全身有多處擦傷，先被送往聖馬爾定醫院就醫，尚另車上乘客65歲的邱姓婦人和65歲林姓男乘客被救出時已無呼吸心跳，先後送往嘉義基督教醫院搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。另車內還有一名62歲邱姓女婦人被救出，全身上下有多處擦傷，但意識清楚，後被送往聖馬爾定醫院救治。
警方指出，65歲林姓男乘客被倒下的樹幹壓著，消防人員綁繩索垂降搶救，直到晚間8時許才將人救出，但他已無呼吸心跳，而兩名死者為夫妻關係，有關事故發生經過和原因，以及是否涉及酒駕，還有待警方調查釐清。（編輯：林莞茜）